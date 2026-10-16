No hay ovejas ¿Casualidad?

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Como si el Congreso del Estado no tuviera suficientes problemas, la bancada del Partido Verde Ecologista de México le genera otro al degradarlo a mera herramienta partidista para defender al gallardismo.

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Se ve que a la bancada, y en concreto el diputado Héctor Serrano Cortés, no han podido superar el revés que le implicó el fracaso de la Ley Serrano contra el uso de ciertos usos de la IA.

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Haciendo uso del área institucional de Comunicación Social del Legislativo, la bancada verde difundió un comunicado para "descalificar" un "presunto" foro de periodistas sobre Inteligencia Artificial.

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El blanco fue el encuentro celebrado por el colectivo Voces Libres, surgido tras el acoso desatado por la Ley Serrano a periodistas y comunicadores locales, en el que participarían activistas, académicos y periodistas, para discutir los desafíos de la propia herramienta tecnológica para el oficio y los riesgos que había revelado la polémica norma: que el poder quisiera usarla para reprimir derechos y libertades.

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En el comunicado, PVEM, PT y el Panal (aunque luego apareció un deslinde del Partido del Trabajo) cargan contra la UASLP por haber prestado sus instalaciones, tema del que se hablará más adelante.

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Y luego enfocaron baterías contra el alcalde Enrique Galindo Ceballos al señalar que sería conducido por personas que fueron ligados al alcalde. El motivo de esta descalificación fue que el edil se había declarado "antigallardista".

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Además, externaron el temor de que el encuentro generara "denostación y la descalificación" hacia ese grupo.

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Se esperaba una piel más gruesa de los legisladores. Como si ellos no participaran también en la pelea abierta que sacude a la vida pública actual, impulsada por las ambiciones electorales.

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Es cierto que en esta guerra participan unos y otros, y esta situación ha generado un fenómeno ya señalado en este medio: la guerra ha involucrado a medios y a periodistas en ambos bandos, arrastrando al sector que ha optado por seguir informando en lugar de ser herramienta propagandística,

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Y en ese escenario, el gallardismo en todos sus frentes, ha estado muy activo. Aún dentro de lo cuestionable que pueda ser este deterioro en la vida pública, se esperaría que los bandos asumieran los riesgos de embarcarse en esa batalla, pero las reacciones de los verdes indica que no.

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Sobre el escenario del foro, inicialmente estaba previsto a realizarse en la Facultad de Contaduría y Administración, pero en una "coincidencia" inverosímil, el campus fue tomado por un fantasmal grupo universitario, que argumentó unas difusas demandas.

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El plantón acabó tan rápido como se anunció que el foro cambiaría su sede a la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

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Pero dejó en evidencia la posibilidad de que los tentáculos del "indefenso" gallardismo estén operando en todos lados.

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Al final, no hay inocentes en el enrarecimiento de la vida pública en el estado. En ese escenario, resulta fuera de lugar asumirse como tal.

¡HASTA MAÑANA!