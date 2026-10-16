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Grupos políticos buscan meterse a la UASLP: AZG

El rector Alejandro Zermeño atribuye los conflictos a intereses políticos dentro de la universidad.

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 16, 2026 03:00 a.m.
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Grupos políticos buscan meterse a la UASLP: AZG
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      Los recientes paros en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) responden, según el rector Alejandro Zermeño Guerra, a la presencia de grupos políticos que buscan posicionarse dentro de la institución.

      Rector Alejandro Zermeño señala grupos políticos en UASLP

      El señalamiento ocurre tras nuevas tensiones en las facultades de Contaduría y Administración (FCA) y Derecho.

      Conflicto en FCA afecta foro y clases

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      En la FCA, las diferencias entre organizaciones estudiantiles llegaron este jueves al cierre de instalaciones, en una jornada en la que estaba programado un foro sobre inteligencia artificial dirigido a medios de comunicación y al público en general.

      La protesta también obstaculizó el desarrollo habitual de las clases, pese a que algunos estudiantes lograron ingresar al plantel.

      El conflicto no se limita a la suspensión de actividades. Entre las inconformidades planteadas por el grupo Alpha están la falta de reconocimiento institucional, las restricciones para organizar eventos y utilizar espacios universitarios, así como la cancelación de un viaje académico de Agronegocios.

      La organización también ha solicitado que las autoridades establezcan compromisos por escrito para resolver las diferencias.

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