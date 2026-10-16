Diputados reviven beneficio salarial
Incluyen de nuevo rubro desechado y elevan su ingreso anual individual de 2.1 a 2.3 millones de pesos para 2027
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Preguntas y respuestas
Los diputados aprobaron la reintegración del rubro de otras prestaciones sociales y económicas al listado de sus ingresos salariales para el año entrante, lo que implicó un incremento de 4.4 millones de pesos con respecto al total anual de su nómina y que elevó en 164 mil 545 pesos el ingreso anual de cada legislador.
Incremento en remuneraciones y presupuesto del Congreso
El anexo 4 del proyecto de presupuesto de egresos del Congreso local, que presenta el tabulador de remuneraciones de los empleados del Legislativo, muestra que para 2027, los legisladores prevén un gasto de 63.2 millones de pesos para las dietas y otros rubros salariales de los diputados, que en comparación con los 58.8 millones de pesos establecidos para este año, representa un alza de 7.5 por ciento.
El alza se registra debido a que para 2027, los legisladores reintegraron la partida mensual de remuneraciones adicionales y especiales, que no se incluyó en el presupuesto de este año. Esto elevó en 5.5 millones de pesos la suma de remuneraciones mensuales en 2027.
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Detalles sobre partidas y aumento individual
El incremento se atemperó con una baja de 1.1 millones de pesos en la partida para el rubro de remuneraciones adicionales y especiales previsto anualmente, que disminuyó de 11.8 a 10.7 millones de pesos.
Estos movimientos generarán a cada uno de los 27 diputados un ingreso total anualizado de dos millones 342 mil 753 pesos, lo que significa un aumento de 164 mil 545 pesos para el último año de la Legislatura, que equivale al 7.5 por ciento.
Para el año entrante, el Congreso estatal previó 349.8 millones de pesos como su presupuesto, 23.1 millones de pesos más que los 326.7 millones de pesos presupuestados para este año.
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