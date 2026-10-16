Joven noruego recibe 20 años por planear asesinato en Reino Unido

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Dan 20 años de prisión a joven noruego por planear asesinato en Reino Unido para banda ligada a Irán

Por PAN PYLAS Associated Press

LONDRES (AP) — Un adolescente noruego condenado por viajar al Reino Unido para perpetrar un asesinato por encargo para una banda criminal internacional vinculada a Irán fue sentenciado el viernes a 20 años de prisión.

Johannes Kongsnes Natland, de 19 años, fue declarado culpable en julio de conspiración para cometer asesinato por haber aceptado disparar contra un objetivo desconocido por 25.000 euros (21.500 libras o 28.000 dólares) el año pasado.

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Fue detenido en un hotel de Huddersfield, en el norte de Inglaterra, con dos armas y munición, dos días después de llegar al Reino Unido. Natland admitió que poseía las armas de fuego y la munición, pero afirmó que no quería seguir adelante con el plan.

Natland, que trabajaba a tiempo parcial en una pizzería al momento de su detención, fue reclutado por un grupo sueco de crimen organizado conocido como la Red Foxtrot cuando jugaba en línea. El grupo tiene vínculos con el gobierno iraní, según agentes antiterroristas de la Policía Metropolitana de Londres.

"Usted aceptó ser el ejecutor y lo buscó, pese a numerosas oportunidades de apartarse", subrayó la jueza Bobbie Cheema-Grubb durante la audiencia de sentencia en el Tribunal de la Corona de Woolwich, en el sureste de Londres.

"Aunque el hecho de que nadie haya muerto por disparos ni haya sufrido daños físicos es importante, estoy segura de que, de no haber intervenido la policía para impedir que el plan siguiera adelante, usted habría hecho lo que había acordado".

Natland fue contratado por un joven de 17 años conocido como "Generalen". Un tribunal en Noruega condenó al adolescente el año pasado por intentar "contribuir a un asesinato" y lo sentenció a 14 años de internamiento. La policía noruega ha acusado a otras tres personas, y los fiscales aún deben decidir si las imputan formalmente.

Acciones de la autoridad

La comandante Helen Flanagan, jefa de la unidad de Contraterrorismo Policial de Londres, atribuyó el "trabajo excepcional" de la policía británica, en coordinación con sus homólogos noruegos, la detención de Natland horas antes que, según se preveía, llevara a cabo un asesinato.

"Natland estaba claramente recibiendo instrucciones de alguien de la Red Foxtrot, un grupo criminal organizado sancionado por el Reino Unido y Estados Unidos debido a su participación en la organización de actos de violencia contra objetivos judíos e israelíes en Europa en nombre del régimen iraní", señaló.

El gobierno del Reino Unido anunció sanciones contra la Red Foxtrot y su líder el año pasado "debido a su participación en la violencia contra objetivos judíos e israelíes en Europa en nombre del régimen iraní".

Las sanciones incluyen la congelación de activos, que prohíbe a las empresas del Reino Unido gestionar fondos u otros activos económicos controlados por la organización.

Detalles confirmados

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.