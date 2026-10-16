León XIV habla con Putin y pide alto al fuego en Oleshky

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Papa León XIV dio fuertes indicios el viernes de que se estaba recuperando bien de la cirugía por cáncer de pulmón y que estaba muy al mando de dirigir la Iglesia católica, hablando por teléfono con el presidente ruso Vladímir Putin, reuniéndose con sus principales colaboradores y celebrando misa en una capilla improvisada del hospital.

Papa León XIV habla con Putin sobre situación humanitaria en Oleshky

El Vaticano informó que durante la llamada con Putin, "el Santo Padre expresó su profunda preocupación por la grave situación humanitaria en la ciudad de Oleshky, en la región de Jersón, y pidió un alto el fuego para permitir la entrega de alimentos y asistencia médica, y la evacuación voluntaria y segura de la población civil".

El comunicado añadió que León "reafirmó el compromiso de la Santa Sede de promover el diálogo y la paz".

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El comunicado fue significativo, al mostrar que León XIV estaba lo suficientemente bien como para llevar a cabo asuntos diplomáticos oficiales desde el hospital Gemelli, que se mantenía al tanto de los acontecimientos mundiales y que seguía promoviendo su mensaje de paz cuando se recupera de la cirugía. El resumen del Kremlin sobre la llamada sugirió que en realidad se habían logrado avances en el frente humanitario.

El Kremlin detalló que Putin le deseó a León XIV buena salud y una pronta recuperación. En respuesta a la preocupación del papa por la difícil situación de los civiles en la ciudad de primera línea de Oleshky, Putin dio una "explicación detallada sobre la responsabilidad del régimen de Kiev por la difícil situación humanitaria allí", añadió el Kremlin en un comunicado.

Putin expresó su apoyo a "la intención del Vaticano de ayudar a crear condiciones para garantizar la seguridad de la población local y facilitar la entrega de suministros esenciales", y se llegó a un acuerdo para coordinar los esfuerzos a este respecto, según el comunicado.

Recuperación y actividades del papa tras cirugía

Misa y homilía en agradecimiento al personal del hospital

El Vaticano difundió el viernes las primeras imágenes del papa desde su cirugía por cáncer de pulmón, en que se le ve celebrando misa, y los médicos señalan que las pruebas confirman la "mejora continua" en su recuperación.

Las fotos muestran a León XIV de pie en el altar con vestiduras verdes celebrando misa en una capilla improvisada que se ha instalado para él en el hospital Gemelli.

A León XIV, de 71 años, se le extirpó el lóbulo inferior de su pulmón derecho el 13 de octubre luego que los médicos identificaran un nódulo sospechoso de ser canceroso. La cirugía confirmó que padecía un adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón.

"Su recuperación posoperatoria le permite llevar a cabo sus actividades diarias normales completamente por sí mismo", de acuerdo con una actualización médica firmada por el médico personal de León XIV, el doctor Luigi Carbone, y el jefe de cirugía torácica del Gemelli, el doctor Stefano Margaritora.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo que el papa presidió por sí solo la liturgia, distribuyendo la comunión al personal médico y a los gendarmes vaticanos presentes. También pronunció una homilía en que agradeció al personal del hospital "por el trabajo que hacen cada día cuidando a los enfermos en su fragilidad, y de manera particular lo que habían hecho por él", agregó Bruni.

Bruni confirmó que León XIV recitará la tradicional oración del Ángelus del mediodía el domingo, pero no estaba claro si lo hará desde el hospital o de regreso en el Vaticano.

El Vaticano había estimado originalmente una estancia hospitalaria de una semana, y había cancelado sus audiencias hasta el martes. Bruni señaló que los médicos del papa decidirán si se esperaban cambios en su fecha de alta.

Pero con la homilía de León XIV el viernes para agradecer al personal del hospital que lo había atendido, podría haber pocas razones para que se quedara si estaba médicamente listo para el alta.

Señal de que todo está listo para el viaje

Incluso cuando persistían las dudas sobre el futuro de su joven pontificado, el viernes hubo señales de que todo estaba listo. El Vaticano publicó los nombres de los periodistas acreditados para volar en el avión de León XIV con él durante su viaje del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú.

La capacidad del papa para realizar el viaje ha estado en duda desde su diagnóstico, y el Vaticano puede cambiar los planes en cualquier momento. Pero la publicación de la lista de medios indicó que, al menos a nivel organizativo, el viaje seguía adelante.

Los médicos están a la espera de los resultados de otros exámenes para comprender la composición molecular y genética precisa del cáncer, si se ha extendido más allá del lóbulo y si es necesario algún tratamiento adicional.

Secretario de Estado sugiere "ajustes"

El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, dijo el viernes que entendía que la recuperación de León iba bien, "así que estamos contentos".

Parolin, a quien se consideraba un candidato destacado en el cónclave que eligió a León XIV y que recientemente fue pasado por alto como decano del Colegio de Cardenales, sorprendió a algunos al sugerir el jueves que el propio pontificado de León podría necesitar ser "ajustado" como resultado del cáncer. Fue una declaración audaz de Parolin, dadas las indicaciones de que el papa se estaba recuperando bien.

Cuando se le preguntó el viernes sobre lo que quiso decir, Parolin dijo "ajustar en función de sus condiciones de salud", al menos "con respecto a este próximo viaje", afirmó.

Parolin habló con los reporteros fuera de una conferencia en la Universidad del Sagrado Corazón, de la cual forma parte el hospital Gemelli.

Aunque Parolin estaba cerca, no hubo señales de que Parolin visitara a León XIV como cabría esperar.

El Vaticano informó que otros dos cardenales de alto rango sí visitaron al papa el viernes: el cardenal Baldassare Reina, vicario del papa para Roma, y el cardenal Luis Antonio Tagle, quien recientemente fue elegido decano del Colegio de Cardenales, un cargo que muchos habían pensado que sería para Parolin, de 71 años. León confirmó a Tagle en el cargo dos días antes de anunciar su cirugía.