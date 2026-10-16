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Surgen conflictos internos en el SNTSS

Trabajadores sindicalizados exigen sacar a líder Rafael Olivos de la negociación; alistan marcha

Por El Universal

Octubre 16, 2026 03:00 a.m.
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Surgen conflictos internos en el SNTSS
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      Ciudad de México.- Los trabajadores sindicalizados que se encuentran en protesta por el aumento de 2.9% al salario tabular desconocieron al secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos, y exigieron su destitución, para que un nuevo representante renegocie el incremento con el gobierno.

      "No lo reconocemos, él no tiene que ir a negociar, él tiene que renunciar y dejar que un congreso extraordinario verdaderamente representativo, o sea, que llamemos nuevamente a elección y saquemos nuevos representantes para ir a hacer esa negociación. Lo desconocemos como líder, lo desconocemos como secretario general y como parte del sindicato", dijo a El Universal Rafael Soto Cruz, enfermero del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI y uno de los voceros del movimiento.

      Posteriormente, por la tarde, en conferencia frente a las oficinas centrales del IMSS, varios líderes de la movilización exigieron que el aumento sea de 10%, como mínimo, directo al salario tabular, porque es el que se toma en cuenta para calcular la pensión.

      "Para los trabajadores de nueva contratación no se toman las prestaciones en cuenta para el cálculo de una pensión, sino el sueldo tabular, y el sueldo tabular es pobre, tenemos 32 años de retraso en aumento del sueldo tabular y no lo vamos a aceptar", aseguró Eduardo Vinicio Martínez, representante de trabajadores jubilados y pensionados del Seguro Social.

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      En la conferencia, los trabajadores sindicalizados del IMSS anunciaron que el próximo 21 de octubre realizarán otra marcha en todo el país.

      Octavio Fernández, médico anestesiólogo del Centro Médico Nacional Siglo XXI, dijo que no han sido convocados por el director Zoé Robledo para renegociar el aumento salarial, ante el anuncio de que el Seguro Social y el SNTSS instalaron una mesa de trabajo.

      "El movimiento sigue, no hemos tenido ningún avance, no hemos tenido aumento, no hemos tenido la destitución de Olivos. Están ellos hablando, arreglándose, pero con nosotros nadie ha hablado ni nadie se ha arreglado", subrayó el médico.

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