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Amy Hunt gana 4ta. medalla de oro récord

Por AP

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
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Amy Hunt gana 4ta. medalla de oro récord
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      BIRMINGHAM.- Amy Hunt ganó el domingo una cuarta medalla de oro récord en una sola edición de los campeonatos europeos cuando Gran Bretaña aseguró la victoria en el relevo mixto 4x100.

      Hunt ya había ganado dos títulos individuales —los 100 y 200— y sumó un tercer oro el sábado en el relevo femenino 4x100 en el Alexander Stadium.

      El equipo de Jeremiah Azu, Dina Asher-Smith, Zharnel Hughes y Hunt ganó el domingo con un tiempo de 39,97 segundos. Alemania fue segunda con 40,11 y España tercera con 40,42.

      En la posta final, Hunt se despegó de Gina Lückenkemper para cruzar la línea y llevarse el oro. "Dios mío, estoy en la luna", dijo Hunt a la BBC. "Terminarlo con algunas de mis mejores amigas en el deporte... hacerlo todo juntas es increíble".

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      Asher-Smith ganó el octavo oro de su carrera en los campeonatos europeos y se convirtió en la atleta más laureada de la competición.

      Este fue el debut del relevo mixto 4x100 en los campeonatos europeos. "Es bueno poder probar algo nuevo", dijo Asher-Smith a la BBC, aunque añadió: "Estaba absolutamente aterrorizada".

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