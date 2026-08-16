Pachuca y Puebla cierran jornada 4 en estadio Hidalgo

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Luego de la terrible participación de Puebla en la Leagues Cup y los bajos resultados de Pachuca en el mismo torneo, estos equipos se verán las caras el próximo lunes 17 de agosto en el último partido de la jornada 4 del Apertura 2026.

Los Tuzos solo ganaron uno de los tres partidos del interliga lo que refleja el tibio desempeño que, hasta el momento, ha tenido en la liga mexicana, donde apenas suma una victoria que consiguió en la fecha uno, luego de vencer 0-3 a Pumas en Ciudad Universitaria.

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A pesar del buen arranque, los siguientes dos encuentros han sido un desastre para los dirigidos por Benjamín Mora, quien todavía no descubre la fórmula para que Pachuca despegue y se coloque entre los primeros puestos.Con las derrotas frente a Querétaro (1-2) y León (1-0), los hidalguenses deberán regresar con la mira puesta en sacar el resultado en casa.Por su parte, Puebla fue el peor rankeado de las Leagues Cup al perder los tres encuentros y sumar 11 goles en contra, por lo que también deberán limpiarse las heridas y retomar el control en la cancha.Con cuatro unidades, tras un triunfo y un empate, La Franja necesita aprovechar la mala racha de los Tuzos para sacar, de menos, un empate de visitante.La última ocasión que ambas escuadras se midieron fue en la jornada 10 del Clausura 2026 cuando Pachuca doblegó 2-1 a los angelinos.El duelo encabezado por entrenadores mexicanos cierra la jornada 4 en un partido que se realizará este lunes 17 de agosto en el estadio Hidalgo en punto de las 21:06 hora centro.