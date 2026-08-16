León visita a Necaxa en el estadio Victoria este lunes

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Tras quedar en el primer lugar de la primera fase de la Leagues Cup por la parte mexicana, Esmeraldas del León visitarán este lunes a los Rayos del Necaxa en el marco de la jornada 4 del torneo Apertura 2026.

León fue la revelación en el torneo interligas al quedarse por encima de equipos como América, Toluca y Cruz Azul (que no calificó), por lo que llega con motivación extra al reanudarse la liga local.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, en la Liga MX, la realidad es diferente pues los Rayos marchan con seis unidades en el puesto ocho mientras que los guanajuatenses están en la posición 14 con apenas 3 puntos.Necaxa ha sorprendido en este torneo con un juego dinámico y ofensivo bajo las órdenes de Martín Varini, quien ha rescatado el espíritu de este equipo para llevarlo a puestos de liguilla hasta el momento.Además, como local, Rayos se ha mostrado fuerte con triunfos ante Atlante y Monterrey, aunque luego fue ampliamente superado por Toluca en el "infierno Rojo".Así es que Varini deberá aprovechar la localía para sumar su tercer triunfo en el estadio Victoria, y mantenerse en la parte alta de la tabla.Sin embargo, León llega motivado tras su participación en la primera fase de la Leagues Cup, donde quedó en primer lugar de la Liga MX.Pero en la liga local, no anda muy bien pues apenas ha cosechado un triunfo por dos derrotas, una de ellas como local, por lo que ya le urge obtener buenos resultados, y que mejor que aprovechar el envión que le dio el competir con la MLS.Javier Gandolfi, técnico Esmeralda, al parecer ya puso orden en la casa y deberá empezar a funcionar la maquinaria verde, si no quiere rezagarse y llegar con malos resultados a la segunda fase de la legues Cup, donde enfrentará a Real Salt Lake el martes 25 de agosto.Necaxa recibirá a León este lunes a las 19:00 horas en el estadio Victoria, partido que será transmitido por Fox.