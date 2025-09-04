logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDA BIENVENIDA

Fotogalería

CÁLIDA BIENVENIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Anisimova tumba a Swiatek en cuartos

Por AP

Septiembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Anisimova tumba a Swiatek en cuartos

NUEVA YORK.- Amanda Anisimova sorprendió a Iga Swiatek al doblegarla 6-4, 6-3 en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos el miércoles, menos de dos meses después de caer ante la seis veces campeona de Grand Slam en la final de Wimbledon por una paliza de 6-0, 6-0.

Anisimova, octava cabeza de serie, de 24 años y quien nació en Nueva Jersey y creció en Florida, alcanzó su tercera semifinal de un torneo importante y la primera en Flushing Meadows. Los potentes golpes y la compostura que Anisimova mostró en el estadio Arthur Ashe contra Swiatek, la número dos y campeona del Abierto de Estados Unidos en 2022, marcaron un contraste sorprendente con lo que sucedió en la cancha central del All England Club el 12 de julio.

Ese partido por el título duró solo 57 minutos, y Anisimova logró ganar apenas 24 puntos ese día, un total que superó aproximadamente a mitad del primer set esta vez. Anisimova lloró durante su discurso como subcampeona en la ceremonia de trofeos en Wimbledon.

Anisimova intentará el jueves alcanzar su segunda final consecutiva de un major. Se enfrentará a Naomi Osaka o Karolina Muchova en las semifinales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Clippers bajo investigación
Clippers bajo investigación

Clippers bajo investigación

SLP

EFE

Por posible pago encubierto a Kawhi Leonard para eludir tope salarial

Plata potosina en el Mundial de Powerlifting
Plata potosina en el Mundial de Powerlifting

Plata potosina en el Mundial de Powerlifting

SLP

Ana Paula Vázquez

Ana Sophia Arriola fue segundo lugar en la prueba de peso muerto

Portugal vs. México reestrenarían el Azteca
Portugal vs. México reestrenarían el Azteca

Portugal vs. México reestrenarían el Azteca

SLP

El Universal

Israel Reyna competirá en la ‘Fifth Avenue Mile’
Israel Reyna competirá en la ‘Fifth Avenue Mile’

Israel Reyna competirá en la ‘Fifth Avenue Mile’

SLP

Ana Paula Vázquez