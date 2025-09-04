Israel Reyna competirá en la ‘Fifth Avenue Mile’

El atleta potosino Israel Reyna participará este fin de semana en la carrera internacional “La New Balance Fifth Avenue Mile”, una de las pruebas de ruta más reconocidas en el mundo, organizada cada año por New York Road Runners (NYRR) en la icónica Quinta Avenida de NY.

La competencia, que reúne a miles de corredores y corredoras de distintas edades y niveles, desde atletas profesionales hasta cuerpos de bomberos y policía, se desarrolla en un tramo cercano a la llamada Milla de los Museos. Es considerada la carrera de una milla más importante del mundo por su ambiente vibrante y su prestigio histórico. “Gracias a todo mi equipo que hizo que llegara a uno de mis mejores performances de mi carrera deportiva y claro, vamos por más. Nos vemos en la gran manzana”, expresó Reyna a través de redes sociales, donde también señaló que esta prueba marcará el cierre de su temporada.

En semanas recientes, el Grupo Forma recordó que Reyna compitió en los NACAC Athletic Championships en Bahamas, donde participó en los 3 mil metros con obstáculos. “No es solo una carrera… es un sueño cumplido y un orgullo enorme para México”, destacaron sus entrenadores.

El corredor potosino ha tenido un año de consolidación. En mayo mejoró su marca personal en los 3 mil metros con obstáculos durante el Track Fest 2025 en Los Ángeles, California, con un tiempo de 8:38.36, superando el 8:39.13 que mantenía desde hacía varios meses. Posteriormente, en agosto, logró la medalla de plata en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza 2025, disputado en la pista del Comité Olímpico Mexicano, con registro de 9:10.15.

Entre sus logros más destacados figura también su participación en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde hizo historia al convertirse en el primer atleta potosino en competir en esta justa después de 28 años.