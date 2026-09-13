León recibe a San Luis en busca de victoria tras derrota ante Pumas

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Los Esmeraldas de León recibirán este lunes por la noche en el Estadio León al Atlético de San Luis en lo que será el cierre de la fecha 8 del Apertura 2026.

León busca revertir su mal momento tras derrota ante Pumas

La Fiera, luego del tropezón que tuvieron el jueves pasado ante los Pumas, donde los Verdes salieron con una derrota de 3-1, ahora buscarán darle la vuelta a ese mal momento y tratará de conseguir sumar de a tres para su causa.

Situación actual de San Luis y estadísticas de visitante

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Hasta el momento los Panzas Verdes suman 10 unidades y se encuentran en la posición 12 de la tabla general.

Por su parte, el cuadro de San Luis está metido en una problemática, únicamente lleva 6 puntos y se posiciona en el lugar 16 de la general.

La semana pasada los potosinos cayeron 0-3 ante las Chivas.

Los números de San Luis en calidad de visitante se encuentran así: una victoria, una derrota y un empate.

León Vs Atlético San Luis

Fecha: Lunes 14 de septiembre

Estadio: Estadio León.

Hora: 19:00 horas.

TV:FOX ONE.