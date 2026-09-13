Debuta con triunfo CEFOR en casa

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CEFOR Promotora San Luis consiguió su primera victoria de la temporada dentro de la Tercera División Profesional, al imponerse 3-1 a la Universidad Autónoma de Zacatecas en la segunda jornada del campeonato, disputada en la Unidad Deportiva "21 de Marzo".

El conjunto potosino tomó la iniciativa desde los primeros minutos con un planteamiento ofensivo y encontró recompensa al minuto 14, cuando Leonardo Pastrana desbordó, superó a un defensor y al guardameta para después empujar el balón y colocar el 1-0.

La reacción de la UAZ llegó al minuto 26 por conducto de Ángel Venegas, quien aprovechó un pase a profundidad para encarar al arquero y definir el empate 1-1. Antes del descanso, Abraham Sánchez probó con un disparo desde fuera del área, pero el guardameta visitante logró desviar el balón. La segunda mitad comenzó con un duelo cerrado y pocas opciones claras, hasta que al minuto 64 Aaron Ramírez devolvió la ventaja a CEFOR con un disparo desde fuera del área que terminó en las redes para el 2-1.

El cuadro local mantuvo la presión y encontró el tercer tanto al minuto 76, nuevamente por conducto de Aaron Ramírez, quien sacó un potente disparo para firmar su doblete y ampliar la diferencia a 3-1.

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La Universidad Autónoma de Zacatecas intentó reaccionar en los minutos finales, pero CEFOR Promotora San Luis mantuvo el orden y aseguró sus primeros tres puntos de la temporada, además de celebrar con triunfo su presentación como local.