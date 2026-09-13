Santiago Giménez anota gol decisivo para Porto en Portugal

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Santiago Giménez estaba a únicamente días de cumplir un año sin anotar un gol. Habría que remontarse hasta el 23 de septiembre de 2025 para recordar la última ocasión que el Bebote festejó un tanto, mismo que se dio contra el Milan, en la Copa.

Una vez que salió del cuadro rossonero para llegar al Porto, el delantero mexicano de puso como meta recuperar si instinto de killer y en su tercer encuentro con los Dragones lo logró.

Este sábado Giménez anotó su primera diana con la camiseta azul y blanco, para sentenciar la victoria de su equipo sobre Casa Pia, en el partido correspondiente a la jornada 6 de la Primeira Liga de Portugal.

El canterano de Cruz Azul, luego de su debut con el equipo luso en la Champions League, donde cayó en casa contra el Manchester City, comenzó el partido en la banca. Sus compañeros se encargaron de lograr una cómoda ventaja de dos goles, luego de un susto inicial.

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Detalles del partido y remontada del Porto

Cuando estaba por acabar el primer tiempo, Henrique Araujo (43') puso el 1-0 para los locales. No obstante, al 45+3', André Silva, competencia de Santi en la delantera, encontró el empate. Para el complemento, Jakub Kiwior (60') y Borja Sainz (66') lograron la remontada.

Ingreso y gol decisivo de Santiago Giménez

El Bebote ingresó al campo al minuto 62 y de inmediato buscó la manera de hacerse presente en el marcador. No fue sino hasta los minutos finales que el mexicano recibió una diagonal dentro del área, que no alcanzó a conectar, pero el portero le cometió penalti por un contacto.

Santiago Giménez tomó el balón y se encargó de cobrar la pena máxima. Seguro de sí, el atacante tricolor sacó un tiro cruzado con la izquierda que engañó al guardameta rival, acabando de esta manera con su larga sequía de goles.

3 partidos con los Dragones lusos suma Giménez; apena anotó un gol.