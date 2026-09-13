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Dafne Quintero se cuelga plata en cerrada final

Por El Universal

Septiembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Dafne Quintero se cuelga plata en cerrada final
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      SALTILLO, Coah.- La presión de competir en casa puede convertirse en una carga o en una motivación. Para Dafne Quintero fue ambas. Cuando se colocó en la línea de tiro para disputar la final de arco compuesto femenil, no estuvo sola.

      Miles de aficionados se convirtieron en su principal respaldo, en busca de una histórica medalla de oro frente a la estadounidense Alexis Ruiz.

      Ruiz mantuvo la ventaja en los momentos decisivos, imponiéndose por un cerrado marcador de 145-144 en una final que mantuvo la emoción hasta el último disparo. Al concluir la competencia, la emoción se apoderó de la representante mexicana: "Son pocas las competencias en las que la familia nos pueden ver. Yo sabía que tenía que hacer grandes cosas en casa. Estoy feliz por el resultado, refleja que puedo competir al máximo nivel y ahora trabajaré por el oro", mencionó.

      Dos medallas ha conseguido México en la Final de la Copa del Mundo de World Archery.

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