Alcaldesa de Uruapan niega pactos con crimen organizado

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MORELIA, Mich., septiembre 12 (EL UNIVERSAL).- La presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz García, negó tener pactos con el crimen organizado o compromisos con políticos y sostuvo que su compromiso está con la ciudadanía y con sus hijos.

Alcaldesa de Uruapan niega vínculos con crimen organizado

Mediante un video difundido en sus redes sociales, la alcaldesa aseguró que, pese a los señalamientos que puedan hacerse en su contra, no encontrarán vínculos de ese tipo, "digan lo que digan de mí, no me van a encontrar absolutamente nada", expresó Quiroz García.

Además, precisó que no tiene "pactos con el crimen organizado" ni "compromisos con ningún político". Rechazó cualquier acuerdo con grupos delictivos o actores políticos.

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Compromiso con la ciudadanía y experiencia personal

La presidenta municipal señaló que su compromiso es con la población. "Mi compromiso es por la gente, mi compromiso es por la ciudadanía", afirmó.

Asimismo, señaló que también existe una motivación personal relacionada con sus hijos y con las experiencias que, según relató, les ha tocado vivir.

Quiroz señaló que no quiere que otras familias atraviesen circunstancias similares a las que enfrentaron sus hijos.

"Yo no quiero que una familia y unos niños de uno y dos años vuelvan a vivir lo que a mis hijos les tocó vivir", manifestó.

La alcaldesa vinculó así su compromiso con la ciudadanía con una experiencia familiar marcada por el asesinato de Carlos Manzo, padre de sus hijos; que, de acuerdo con sus propias palabras, también influye en su postura.

Quiroz García cerró su mensaje insistiendo en la importancia que tienen sus hijos para mantener su compromiso con la ciudadanía.