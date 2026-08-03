Aplazan el encuentro ADSL Femenil-Toluca

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Cuando todo parcia que se jugaría el partido llego la fuerte lluvia en el Alfonso Lastras y tras análisis de la situación, la Liga BBVA MX Femenil informó la reprogramación del partido correspondiente a la Jornada 1 entre Atlético de San Luis y Toluca, debido a las condiciones climatológicas pronosticadas para la capital potosina.

A través de un comunicado oficial, el organismo dio a conocer que el encuentro, que estaba previsto para disputarse este domingo a las 17:00 horas, se jugará finalmente este lunes 3 de agosto a las 10:00 horas, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las jugadoras, cuerpos técnicos, oficiales y aficionados.

La decisión fue tomada con base en los pronósticos meteorológicos, los cuales prevén la presencia de tormentas eléctricas en San Luis Potosí durante el horario originalmente programado para el encuentro.

"La determinación de no disputar el encuentro más tarde este lunes obedece a los pronósticos meteorológicos, los cuales prevén la presencia de tormentas eléctricas, priorizando en todo momento la seguridad de las jugadoras, cuerpos técnicos, oficiales y afición", señala el boletín emitido por la Liga BBVA MX Femenil.

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Con esta modificación, Atlético de San Luis Femenil y Toluca deberán ajustar su planificación para disputar el compromiso en el nuevo horario establecido por la mañana de este lunes, correspondiente al arranque del Torneo Apertura 2026.