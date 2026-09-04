logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Apretada victoria de Cachorros sobre Cerveceros

Crow-Armstrong pegó su 39no. jonrón y respalda al pitcher Kevin Gausman

Por AP

Septiembre 04, 2026 03:00 a.m.
A
Apretada victoria de Cachorros sobre Cerveceros
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CHICAGO.- Pete Crow-Armstrong conectó su 39no jonrón, Kevin Gausman lanzó siete sólidas entradas y los Cachorros de Chicago superaron el jueves 2-1 a los Cerveceros de Milwaukee.

      Los Cachorros rescataron un empate en una serie de cuatro juegos ante los Cerveceros, líderes de la División Central de la Liga Nacional. Chicago está a ocho juegos en la clasificación divisional.

      Milwaukee, que lidera la serie de la temporada 4-6, recibirá a los Cachorros para una serie de tres juegos la próxima semana.

      Gausman (9-11) permitió una carrera con cinco hits en su sexta apertura con los Cachorros desde que adquirieron al veterano derecho procedente de Toronto en la fecha límite de canjes. Ponchó a nueve y dio una base por bolas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El novato Logan Henderson (9-3) cedió dos carreras con tres hits en siete entradas, con siete ponches y sin boletos por los Cerveceros. La racha de tres victorias consecutivas del derecho de 24 años llegó a su fin, aunque ha permitido apenas cinco carreras y registra una efectividad de 1,67 en sus últimas cuatro aperturas.

      Henderson retiró a 14 bateadores seguidos después de que el batazo de dos carreras de Crow-Armstrong en la tercera entrada puso al frente a los Cachorros y dejó al jardinero central, elegido al Juego de Estrellas, a uno del líder de jonrones de las Grandes Ligas, Kyle Schwarber, de Filadelfia.

      Crow-Armstrong conectó el cambio bajo de Henderson y envió la pelota a 413 pies por todo el jardín central.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Julián Quiñones anota gol decisivo en Arabia Saudita
        Julián Quiñones anota gol decisivo en Arabia Saudita

        Julián Quiñones anota gol decisivo en Arabia Saudita

        SLP

        El Universal

        Con su gol, Quiñones ayudó a Al-Qadisiya a subir al tercer lugar en la tabla de la Liga Profesional Saudí.

        América cumple 10 años sin títulos internacionales tras Leagues Cup
        América cumple 10 años sin títulos internacionales tras Leagues Cup

        América cumple 10 años sin títulos internacionales tras Leagues Cup

        SLP

        El Universal

        El equipo ha sido eliminado en varias fases de Copa Concacaf y Leagues Cup, sin lograr avanzar a finales.

        Empresas chinas respaldarán a los clavadistas mexicanos
        Empresas chinas respaldarán a los clavadistas mexicanos

        Empresas chinas respaldarán a los clavadistas mexicanos

        SLP

        El Universal

        La entrenadora Ma Jin resalta su compromiso con el desarrollo de los atletas nacionales.

        Leagues Cup: Sede y horarios para la final
        Leagues Cup: Sede y horarios para la final

        Leagues Cup: Sede y horarios para la final

        SLP

        El Universal

        Toluca y Monterrey disputan título en Houston el domingo