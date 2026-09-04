Apretada victoria de Cachorros sobre Cerveceros
Crow-Armstrong pegó su 39no. jonrón y respalda al pitcher Kevin Gausman
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CHICAGO.- Pete Crow-Armstrong conectó su 39no jonrón, Kevin Gausman lanzó siete sólidas entradas y los Cachorros de Chicago superaron el jueves 2-1 a los Cerveceros de Milwaukee.
Los Cachorros rescataron un empate en una serie de cuatro juegos ante los Cerveceros, líderes de la División Central de la Liga Nacional. Chicago está a ocho juegos en la clasificación divisional.
Milwaukee, que lidera la serie de la temporada 4-6, recibirá a los Cachorros para una serie de tres juegos la próxima semana.
Gausman (9-11) permitió una carrera con cinco hits en su sexta apertura con los Cachorros desde que adquirieron al veterano derecho procedente de Toronto en la fecha límite de canjes. Ponchó a nueve y dio una base por bolas.
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El novato Logan Henderson (9-3) cedió dos carreras con tres hits en siete entradas, con siete ponches y sin boletos por los Cerveceros. La racha de tres victorias consecutivas del derecho de 24 años llegó a su fin, aunque ha permitido apenas cinco carreras y registra una efectividad de 1,67 en sus últimas cuatro aperturas.
Henderson retiró a 14 bateadores seguidos después de que el batazo de dos carreras de Crow-Armstrong en la tercera entrada puso al frente a los Cachorros y dejó al jardinero central, elegido al Juego de Estrellas, a uno del líder de jonrones de las Grandes Ligas, Kyle Schwarber, de Filadelfia.
Crow-Armstrong conectó el cambio bajo de Henderson y envió la pelota a 413 pies por todo el jardín central.
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