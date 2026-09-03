Leagues Cup: Sede y horarios para la final
Toluca y Monterrey disputan título en Houston el domingo
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Ya hay sede y horarios definidos para el desenlace de la Leagues Cup, el próximo domingo 6 de septiembre.
Final Leagues Cup Toluca Monterrey en Houston
Tanto la Final entre Toluca y Monterrey, como el choque por el tercer lugar que enfrenta al León y América, tendrán lugar en el Shell Energy Stadium, en Houston, Texas.
Por primera vez en la historia de esta joven competición habrá un campeón de la Liga MX. Desde 2023 la Major League Soccer (MLS) dominaba sobre los clubes mexicanos.
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Monterrey busca romper racha negativa y Toluca sumar título
Mientras Monterrey quiere cortar una racha negativa de cinco años sin ganar ningún título, los Diablos Rojos quieren sumar un campeonato más bajo el mando de Antonio "El Turco" Mohamed.
A continuación te dejamos todos los detalles para la doble cartelera del próximo domingo, misma que tendrá sede en territorio estadounidense.
¿Cuándo y dónde ver la Final Toluca vs Monterrey?
Fecha: Domingo 6 de septiembre
Horario: 19:15 Tiempo del Centro de México
Transmisión: Apple TV e Imagen TV
¿Cuándo y dónde ver el juego por el tercer lugar León vs América?
Fecha: Domingo 6 de septiembre
Horario: 16:00 Tiempo del Centro de México
Transmisión: Apple TV e Imagen TV.
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