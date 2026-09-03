Empresas chinas respaldarán a los clavadistas mexicanos

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 3 (EL UNIVERSAL).- Dejando de lado la histórica rivalidad que existe entre México y China en la disciplina de clavados, la delegación nacional ha comenzado a estrechar lazos con importantes empresas asiáticas de cara al ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Empresas chinas entregan apoyo tecnológico y material a clavadistas mexicanos

Gracias al trabajo realizado por la entrenadora Ma Jin y al crecimiento internacional de figuras como Osmar Olvera, Juan Celaya, Yunuen Parra y Rut Páez, los atletas mexicanos han despertado el interés y la admiración de diversos sectores del país asiático.

El reconocimiento no solo se ha reflejado en elogios por sus recientes resultados deportivos en los Juegos Centroamericanos, sino también en apoyo tangible para fortalecer su preparación. Empresas chinas han decidido respaldar el desarrollo de los clavadistas mexicanos mediante la entrega de equipo especializado y herramientas tecnológicas que contribuirán a optimizar sus entrenamientos.

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"El que empresas chinas busquen apoyar el deporte de México habla muy bien de la relación entre ambos países. Agradecer el cariño para Ma Jin y dejar claro que el objetivo es ganar los próximos Juegos Olímpicos, es el sueño y buscaremos que pase", mencionó Osmar Olvera.

Ma Jin destaca compromiso y motivación para el desarrollo de clavados en México

Por su parte, la entrenadora destacó las más de dos décadas que ha dedicado al desarrollo de los clavados en México y aseguró que su principal motivación para permanecer en el país ha sido contribuir al crecimiento de los atletas nacionales. Ma Jin enfatizó que no hay mayor satisfacción para ella que ver la bandera mexicana ondear en lo más alto del podio y acompañar a sus alumnos en la conquista de sus metas deportivas.

"Muchas personas me han preguntado qué es lo que más me gusta de trabajar en México, y la respuesta es muy sencilla: me encanta ver la bandera en lo más alto y escuchar el Himno Nacional. Para mí, el deporte no se trata únicamente de ganar medallas; los atletas también deben estudiar para contribuir al crecimiento de este gran país. Yo voy a seguir trabajando con mucho cariño por los clavadistas", finalizó.