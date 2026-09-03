logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Empresas chinas respaldarán a los clavadistas mexicanos

La entrenadora Ma Jin resalta su compromiso con el desarrollo de los atletas nacionales.

Por El Universal

Septiembre 03, 2026 05:47 p.m.
A
Empresas chinas respaldarán a los clavadistas mexicanos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 3 (EL UNIVERSAL).- Dejando de lado la histórica rivalidad que existe entre México y China en la disciplina de clavados, la delegación nacional ha comenzado a estrechar lazos con importantes empresas asiáticas de cara al ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

      Empresas chinas entregan apoyo tecnológico y material a clavadistas mexicanos

      Gracias al trabajo realizado por la entrenadora Ma Jin y al crecimiento internacional de figuras como Osmar Olvera, Juan Celaya, Yunuen Parra y Rut Páez, los atletas mexicanos han despertado el interés y la admiración de diversos sectores del país asiático.

      El reconocimiento no solo se ha reflejado en elogios por sus recientes resultados deportivos en los Juegos Centroamericanos, sino también en apoyo tangible para fortalecer su preparación. Empresas chinas han decidido respaldar el desarrollo de los clavadistas mexicanos mediante la entrega de equipo especializado y herramientas tecnológicas que contribuirán a optimizar sus entrenamientos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "El que empresas chinas busquen apoyar el deporte de México habla muy bien de la relación entre ambos países. Agradecer el cariño para Ma Jin y dejar claro que el objetivo es ganar los próximos Juegos Olímpicos, es el sueño y buscaremos que pase", mencionó Osmar Olvera.

      Ma Jin destaca compromiso y motivación para el desarrollo de clavados en México

      Por su parte, la entrenadora destacó las más de dos décadas que ha dedicado al desarrollo de los clavados en México y aseguró que su principal motivación para permanecer en el país ha sido contribuir al crecimiento de los atletas nacionales. Ma Jin enfatizó que no hay mayor satisfacción para ella que ver la bandera mexicana ondear en lo más alto del podio y acompañar a sus alumnos en la conquista de sus metas deportivas.

      "Muchas personas me han preguntado qué es lo que más me gusta de trabajar en México, y la respuesta es muy sencilla: me encanta ver la bandera en lo más alto y escuchar el Himno Nacional. Para mí, el deporte no se trata únicamente de ganar medallas; los atletas también deben estudiar para contribuir al crecimiento de este gran país. Yo voy a seguir trabajando con mucho cariño por los clavadistas", finalizó.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Empresas chinas respaldarán a los clavadistas mexicanos
      Empresas chinas respaldarán a los clavadistas mexicanos

      Empresas chinas respaldarán a los clavadistas mexicanos

      SLP

      El Universal

      La entrenadora Ma Jin resalta su compromiso con el desarrollo de los atletas nacionales.

      Leagues Cup: Sede y horarios para la final
      Leagues Cup: Sede y horarios para la final

      Leagues Cup: Sede y horarios para la final

      SLP

      El Universal

      Toluca y Monterrey disputan título en Houston el domingo

      México llevará al Torito al Campeonato Mundial
      México llevará al Torito al Campeonato Mundial

      México llevará al "Torito" al Campeonato Mundial

      SLP

      El Universal

      México competirá en Montreal con un bloque experimentado para apoyar a Isaac del Toro.

      Leagues Cup, el torneo que enfrenta a la Liga MX y la MLS
      Leagues Cup, el torneo que enfrenta a la Liga MX y la MLS

      Leagues Cup, el torneo que enfrenta a la Liga MX y la MLS

      SLP

      El Universal

      La competencia reúne a 36 clubes y entrega tres lugares para la Concacaf Champions Cup