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Valores

Bolsa de México gana el 0.62% este lunes

Es su mayor nivel desde el 19 de junio

Por EFE

Junio 29, 2026 05:02 p.m.
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Bolsa de México gana el 0.62% este lunes
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      La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó este lunes el 0,62 %, a un jornada de cerrar junio, para impulsar el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, a las 67.640,59 unidades.

      "El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, se observaron ganancias ante el optimismo sobre las emisoras del sector tecnológico", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

      En México, apuntó la experta, el IPC cerró la sesión con una ganancia del 0,62 % en su mayor nivel desde el 19 de junio.

      Siller precisó que durante la sesión la BMV suspendió sus operaciones en los mercados de acciones, metales y renta fija debido a información duplicada en la base de datos. Tras varias horas, la BMV reanudó sus operaciones hasta las 09:55 hora (local).

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      Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, destacaron los avances de las compañías: Gentera (+3,73 %), Banregio (+3,39 %), Orbia (+3,06 %), Televisa (+1,9 %) y Banco del Bajío (+1,8 %).

      Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, expuso que, tras el movimiento positivo de este lunes, en lo que va de junio el mercado mexicano se ubica en -1,38 % y en el acumulado anual registra un avance del 5,18 %.

      En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,17 % frente al dólar, al cotizar en 17,47 unidades por billete verde, frente a los 17,5 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

      El volumen negociado en el mercado alcanzó los 61 millones de títulos por un importe de 11.881 millones de pesos (unos 680 millones de dólares).

      De las 544 empresas que cotizaron en la sesión, 328 cerraron con sus precios al alza, 205 registraron pérdidas y once se mantuvieron sin cambios.

      Los títulos con mayor variación al alza fueron los de la distribuidora de productos químicos Alpek (ALPEK A), con el 4,63 %; Grupo Traxión (TRAXION A), con el 4,57 %; y Autlán (AUTLÁN B), con el 3,78 %.

      En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron las de la firma inmobiliaria Viviendas Integrales (VINTE), con el -4,97 %; Organización Soriana (SORIANA B), con el -3,2 %; y Grupo Herdez (HERDEZ), con el -2,52 %.

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