Esposa del sueco Victor Lindelöf cae de toro mecánico durante el Mundial

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EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — La esposa de Victor Lindelöf quiso vivir la auténtica experiencia texana y fue víctima de un furioso toro.... uno mecánico.

Maja Nilsson Lindelöf publicó el jueves un video en Instagram en el que se ve como es arrojada por el aire por el toro mecánico mientras aprovechaba la estancia del equipo sueco en Texas durante el Mundial. "Sigo un poco borracha al momento de publicar esto, quizá lo borre después", escribió en la descripción.

"Me lo envió", dijo el capitán de la selección sueca, Victor Lindelöf, el lunes antes del partido de dieciseisavos de final ante la bicampeona mundial Francia. "Era un video divertido y creo que también sería divertido intentarlo".

Fundadora de la marca de moda Lis Bonne Atelier, Maja se casó con Victor en 2018, cuando él jugaba en el Manchester United. En el video de 59 segundos se puede ver como primero se sube al toro de espaldas, se baja para hablar con sus amigas y luego vuelve a la monta. Se logra sujetar por unos instantes antes de salir por los aires y caer de espaldas.

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Victor Lindelöf señaló que está dispuesto a intentarlo.

"Se veía difícil, pero acepto el desafío", manifestó.

Luego de vencer a Túnez 5-1, caer ante Holanda por el mismo marcador y reaccionar para empatar 1-1 con Japón, Suecia tendrá que medirse a Francia, una de las máximas favoritas al título luego de tres victorias consecutivas.

"Claramente tenemos que jugar el partido de nuestras vidas, y creo que los muchachos están en un muy buen momento para hacerlo", afirmó el entrenador de Suecia, Graham Potter.

Lindelöf, quien cumple 32 años el próximo mes, pasó de su posición habitual en la línea defensiva al mediocampo contra Japón, ganándose los elogios de Potter por su liderazgo.

"No es fácil sobreponerse a una derrota 5-1 en un torneo. Puede desestabilizar a muchos equipos", explicó el entrenador. "Así que el hecho de que hayamos tenido la fortaleza y la capacidad de conseguir el punto que necesitábamos contra Japón y rendir de la manera en que lo hicimos dice mucho sobre el ambiente y la cultura del equipo. Creo que eso tiene mucho que ver con el liderazgo de Victor. Me ha dejado muy impresionado desde que llegué al equipo".

Lindelöf se mostró particularmente contento con el hecho de que sus hijos asistirán al partido del martes en el MetLife Stadium. Su esposa publicó el lunes fotos desde Times Square, en Nueva York.

"Tenía muchas ganas de que se diera esta oportunidad y al final pudimos resolverlo para que estén aquí en Nueva York", comentó a través de un traductor.

Lindelöf fue titular en el medio campo en varias ocasiones con el Aston Villa esta temporada. Salió en el minuto 87 del partido ante Japón por calambres en la pierna.

"Hay una diferencia enorme entre jugar en el mediocampo y jugar en la defensa. Tienes que moverte constantemente", dijo. "No creo que pueda aguantar 90 minutos en el mediocampo. No sé si tengo las piernas para eso, pero es divertido jugar ahí. Veremos si puedo aguantar 90 minutos de eso".

Isak Hien se perderá el partido contra Francia El defensor Isak Hien se perderá el partido por una lesión en el tendón de la corva que lo obligó a salir del juego del jueves ante Japón apenas al minuto 37.