María Corina Machado denuncia impedimento para regresar a Venezuela

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LA GUAIRA, Venezuela (AP) — Un nuevo sismo de una serie de réplicas de los devastadores terremotos de la semana pasada sacudió Venezuela el lunes e hizo temblar edificios mientras los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes entre los escombros.

El nuevo sismo se produjo a unos 30 kilómetros de La Guaira, en la costa norte de Venezuela, a las 7.01 hora local (11.01 GMT) con una magnitud de 4,6 y una profundidad de 10 kilómetros, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Aquí los últimos acontecimientos registrados en Venezuela:

Líder opositora Machado afirma que gobierno interino de Venezuela le está impidiendo su regreso

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La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirma que el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez le está impiendo ingresar a Venezuela desde Panamá, donde se encuentra actualmente, y que han "amenazado" a quienes quieren facilitar su regreso al país.

Machado dijo en un video que publicó en su cuenta de X el lunes que "estoy dispuesta a hacer lo que haya que hacer, hablar con quien haya que hablar para coordinar y servir a nuestra gente. Estoy lista y cerca de Venezuela y haré lo que haya que hacer para encontrarnos allá".

La dirigente indicó que el gobierno venezolano "cerró el espacio áereo" para impedirle retornar, pero que luego revirtió la medida. También criticó las limitaciones que las autoridades venezolanas han impuesto a la prensa, y dijo que "bloquear la información y manipularla en esta situaciones produce aun más victimas. Quieren enterrar la verdad cuando los venezolanos queremos enterrar a nuestros muertos con dignidad".

Más de un centenar de deportados de Estados Unidos fueron sorprendidos por los sismos en un hotel

Más de 100 personas recién deportadas de Estados Unidos se encontraban alojadas en un hotel cuando se produjeron los terremotos en Venezuela, lo que desencadenó una carrera contrarreloj para localizar a quienes sobrevivieron y recuperar cuerpos entre los escombros, según relataron los supervivientes.

Un vuelo de deportación procedente de Miami llegó a Caracas horas antes de los terremotos. A bordo viajaban 146 venezolanos, entre ellos 19 mujeres y siete niños, según ICE Flight Monitor, una iniciativa de Human Rights First que realiza un seguimiento de los vuelos de deportación.

Lisbeth Portillo, de 58 años, contó a The Associated Press que escapó de los escombros del hotel situado en La Guaira junto con otros 20 deportados aproximadamente, con los que recorrió las calles en busca de ayuda. Portillo dijo en la entrevista telefónica desde su casa en Maracaibo, Venezuela que el grupo caminó unos cinco kilómetros, sin posibilidad de comunicarse, y finalmente llegó a un edificio de la Guardia Nacional, donde tuvieron la oportunidad de llamar a sus familiares.

Cruz Roja estima que su labor se extenderá por 24 meses

La Cruz Roja Venezolana proyecta que la operación de respuesta desplegada tras los terremotos del 24 de junio se extenderá por 24 meses, con la expectativa de atender a 300.000 personas afectadas por la emergencia nacional. La Sociedad Nacional mantiene acciones humanitarias sostenidas entre La Guaira y el Distrito Capital, dos de las zonas más afectadas por la actividad sísmica.

Presidente de Asamblea Nacional informa nueva cifra de muertos

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informa que la cifra de fallecidos asciende a 1.719 y que los heridos suman 5.034. Indica a su vez que en total hay 15.866 personas damnificadas.

Agrega que en el sismo de la mañana del lunes "no hubo absolutamente ninguna afectación de ninguna estructura ni sobre ninguna persona, afortunadamente".

En cuanto a los daños materiales causados por los sismos de la semana pasada, se han contabilizado 855 edificios afectados de los cuales 189 sufrieron un colapso total. También sufrieron daños 38 hospitales y más de 1.600 estructuras como puentes y carreteras.

Nuevos reportes sobre extranjeros

Tres ciudadanos estadounidenses murieron en los terremotos, confirmó el lunes un alto funcionario del Departamento de Estado, y 12 siguen desaparecidos. El Departamento estima que hay alrededor de 5.000 ciudadanos estadounidenses en Venezuela.

Por su parte, la Cancillería cubana confirmó el fallecimiento de un ciudadano cubano e indicó que buscan información con las autoridades venezolanas para dar con otras personas hasta ahora desaparecidas, cuya cifra no detalló.

En tanto, la cancillería peruana informó que se ha concretado el retorno de dos peruanos residentes en La Guaira que pidieron ser evacuados y que ha recibido reportes de cuatro peruanos desaparecidos.

México enviará más ayuda

La presidenta Claudia Sheinbaum dice que las autoridades venezolanas hicieron una nueva solicitud a México para el envío de plantas potabilizadoras de agua y energía eléctrica y alimentos no perecederos, que serán enviados por vía aérea y marítima. "En la medida que podamos vamos a enviar todo lo que se requiera", añadió.

Sheinbaum expresó en su conferencia matutina que México está disputo a apoyar a Venezuela cuando se inicie la fase de reconstrucción de las áreas devastadas por los terremotos con normas de construcción y sistemas de alerta sísmico que no existen actualmente en el país sudamericano.

Actividades se reanudan lentamente en Caracas

En Caracas los comercios abren sus puertas más tarde de lo habitual y el transporte colectivo se mantiene activo, aunque con pocos pasajeros.

"Voy tarde al trabajo, pero a pesar del susto no nos podemos quedar en casa, hay que producir", dijo Johny González, un empleado de un automercado de 22 años, momentos antes de abordar un autobús.

"Nos toca tener mucha fortaleza mental para salir a trabajar, en mi caso ayuda que todos estamos sanos (en la familia) y tenemos un techo que nos abrigue", agregó.

Sismos tuvieron impacto geológico en Trinidad y Tobago

En la vecina Trinidad y Tobago, geólogos confirman que los dos terremotos elevaron la costa suroeste de Trinidad hasta seis metros.

El geólogo Xavier Moonan, quien visitó Galfa Point durante el fin de semana, indicó que la línea costera también se desplazó hacia el sur aproximadamente 30 metros.

Se encontraron peces, cangrejos y rayas muertos en la playa de Trinidad tras los dos terremotos de la semana pasada.

Moonan explicó que, cuando se produce un gran terremoto en la región, la transferencia de energía tiende a reflejarse en la falla a lo largo de la costa sur de Trinidad.

Nuevo temblor en Venezuela mientras continúan los rescates

Un nuevo sismo sacude la región centro costera de Venezuela, el más reciente de una serie de réplicas luego de los dos terremotos del 24 de junio.

"Aquí estamos otra vez en la calle, no sé cuándo vamos a tener un momento de verdadera tranquilidad", dijo a The Associated Press Concepción Hernández, un ama de casa de 51 años, que evacuó junto a su esposo un edificio en la barriada Los Palos Grandes de Caracas.

"Somos bendecidos, nuestro edificio resistió otra vez, salimos sin problema. La mayoría de los vecinos ya regresó a su casa", agregó Hernández.

De momento no ha habido reportes de daños o víctimas.

EEUU amplía ayuda a Venezuela

El Departamento de Estado estadounidense informa que "en respuesta a las necesidades urgentes identificadas por los equipos de primera intervención estadounidenses sobre el terreno, Estados Unidos ha incrementado su compromiso financiero para esta respuesta vital a más de 300 millones de dólares".

Los fondos están destinados a organizaciones asociadas, financiación bilateral y al fondo común para los países de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

China promete 14,7 millones de dólares en ayuda humanitaria

China anuncia que proporcionará 100 millones de yuanes (14,7 millones de dólares) en ayuda humanitaria para las víctimas de los terremotos en Venezuela. Esta ayuda se suma a una cantidad no especificada de asistencia en efectivo enviada previamente a Venezuela, declara Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino. Ocho ciudadanos chinos han fallecido a causa de los terremotos, según informaron medios de comunicación chinos.