apuntes y comentarios

Dos dolorosos reveses sufrieron las selecciones Mayor y Sub20 el pasado sábado por la tarde noche. Inicialmente la oncena juvenil mexicana quedó fuera del Mundial de su categoría al perder 0-2 con la escuadra de Argentina, y para colmo de males, más tarde, el Tricolor Mayor sufrió una goleada ante el representativo de Colombia por marcador de 0-4.

La juvenil oncena nacional, se despidió del Campeonato Mundial de su categoría, al caer 2 goles a 0 ante su simular de Argentina, en un partido donde los sudamericanos supieron imponer su mayor oficio, hasta hacer que los mexicanos empezaron a desesperarse y cayendo en la intensidad de los argentinos, terminando el cuadro azteca con 9 jugadores por sendas expulsiones.

El equipo sub20 de México, que realizó un buen desempeño, sin llegar más allá de lo previsto por muchos analistas, sin embargo, no se puede negar que el funcionamiento en los juegos de grupo, denominado el de la muerte, y los resultados obtenidos en esta fase, fueron buenos y alentadores, pero finalmente quedaron fuera del Mundial en la etapa de cuartos de final, destacando el desempeño individual de Mora, Fimbres, Camberos, Montiel, Vargas y los Ochoa, quienes ya deben estar en la mira de algunos clubes extranjeros.

Por su parte, el equipo Tricolor Mayor, después de tener un buen primer tiempo, pese al encontrarse abajo en el marcador por 0-1, en la segunda parte se desdibujó y fue superado por los colombianos, con su velocidad y aciertos, que se combinaron con terribles fallas de la escuadra de Javier Aguirre, a quien le han llovido las criticas, pues hay quienes hasta piden su salida a unos 8 meses del Mundial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Tricolor Mayor, confirmó lo que es sabido por todos, debido a la mala planeación de los dirigentes mexicanos, que solo ven al futbol como una industria, que si bien lo es, un negocio, pero para ellos, el no descenso y no ascenso, la invasión extranjera (pues con excepción del Guadalajara) los equipos de Primera División, están repletos de jugadores foráneos, restándole las oportunidades a los jóvenes mexicanos, así como la poca atención e inversión que muchos equipos otorgan a sus fuerzas básicas, que solo tienen por obligación y no por convicción, y es que hasta en eso dejan de lado, lo que podría ser un gran negocio el impulso y exportación de jugadores, como lo hace Pachuca.

En fin, en la última década, el futbol mexicano ha venido a menos, todo por la falta de visión o poco interés en producir futbolistas mexicanos de calidad, alimentando los bolsillos de los futbolistas extranjeros que solo han venido a desplazar a un mexicano, así como las carteras de los promotores, que traen muchos de los llamados troncos, que si fueran vendidos como leña, se les podría sacar mejor provecho, por lo que se debe de volver a la medida de antaño, de tener como límite 4 ó 5 extranjeros, pero que sean de calidad.

SAN LUIS FEMENIL RESCATA

APURADO EMPATE

El equipo femenil del Atlético de San Luis sigue dando unas de cal por otras de arena, luego de la goleada que les propinó Pachuca, ayer regresaron a su cancha donde han dejado escapar valiosos puntos, que le están costando tener la posibilidad numérica de llegar al octavo lugar de la clasificación, pues ayer por la tarde, dejaron ir la opción de sumar de tres, empatando apuradamente a un gol con el Deportivo Toluca, que con este resultado virtualmente están con un pie en la Liguilla, sino es que con los dos.

Toluca esta igualada llega a 29 puntos, colocándose en el quinto sitio de la clasificación, mientras que las potosinas se quedaron ancladas en el décimo primer lugar con 22 puntos, con los que el cuadro local , alcanzó la mayor puntuación desde su participación en la Liga MX

Femenil, pero que no les puede servir si quedan fuera de la liguilla, pues ADSL debió de haber hecho un buen gasto al contratar a más de 12 nuevas jugadoras.

El próximo partido es de vida o muerte para el equipo ADSL, al visitar a Tigres, líder absoluto del torneo que solo ha perdido un partido y sería realmente una sorpresa mayúscula, si las potosinas son capaces de sacar un empate o un triunfo del estadio Universitario de San

Nicolás de los Garza, en la metrópoli neolonesa.