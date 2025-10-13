logo pulso
Nacional

Nadie quedará desamparado: CS

Inicia censo de afectados por lluvias en cinco estados

Por El Universal

Octubre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Nadie quedará desamparado: CS

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que este lunes iniciará el censo casa por casa de todos los damnificados por las fuertes lluvias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

El Gobierno de México informó que, de acuerdo con las autoridades estatales, se tiene el registro de 47 personas fallecidas en cuatro estados.

Explicó que la Sedena ha desplegado 6 mil 340 elementos en las zonas afectadas. Además, de que se operan siete aeronaves, una cocina móvil, dos plantas potabilizadoras, 21 camiones de volteo, seis tractocamiones, 11 lanchas y están operando 31 maquinarias pesadas.

“Nadie quedará desamparado. Mañana comienza el censo casa por casa; todas las viviendas recibirán apoyo”, aseguró.

Desde el Centro de Comando Permanente en Veracruz, y acompañada de la gobernadora Rocío Nahle, e integrantes de su gabinete, la jefa del Ejecutivo federal reconoció que hay pobladores que están desesperados y preocupados, por lo que garantizó el apoyo de su gobierno a todos los damnificados sin escatimar en recursos.

“El mensaje a la población: sabemos que hay mucha desesperación y preocupación. Los vamos a atender a todos. Los trabajos de limpieza se van a desarrollar con toda la amplitud, sin escatimar ningún recurso.

“Y al mismo tiempo, la Secretaría de Bienestar en todos los lugares afectados, y particularmente aquí en Veracruz y en estas dos zonas urbanas, van a iniciar a partir del día de mañana (lunes). Se va a censar casa por casa, y se les va a apoyar a todos, a nadie se le va a dejar desamparado. Vamos a seguir trabajando e informando”.

La presidenta realizó un recorrido por zonas afectadas en Puebla y Veracruz, y seguirá con estos recorridos este 13 de octubre en Hidalgo y Querétaro.

