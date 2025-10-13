ADSL femenil rescató el empate

En un partido intenso y con emociones de principio a fin, el Atlético de San Luis Femenil igualó 1-1 ante Toluca en el Estadio Alfonso Lastras, dentro de la jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. Con este resultado, el conjunto potosino alcanzó 22 puntos, superando su récord histórico de unidades, que era de 21 conseguido en el Apertura 2022.

Desde el inicio del encuentro, ambos equipos buscaron imponer condiciones. Las dirigidas por Ignacio Quintana mostraron orden defensivo y solidez en la recuperación del balón. Al minuto 12, la guardameta Valeria Zárate fue protagonista con una gran atajada que evitó la caída de su arco, manteniendo el marcador sin movimiento.

Para la segunda mitad, Toluca logró abrir el marcador al minuto 46, gracias a un remate de cabeza de Cinthya Peraza, quien aprovechó un centro preciso desde el costado derecho. No obstante, el Atlético de San Luis reaccionó rápidamente y comenzó a generar peligro en el área rival. Al 53’, un potente disparo desde la banda fue desviado por la arquera escarlata, y al 63’, Enyerliannys Higuera estuvo muy cerca del empate con un cabezazo que pasó apenas por encima del travesaño.

El esfuerzo tuvo recompensa al minuto 67, cuando Ilana Izquierdo definió con un elegante tiro bombeado dentro del área, firmando el 1-1 definitivo y desatando la celebración de la afición potosina en las gradas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En los minutos finales, ambos conjuntos buscaron el gol de la victoria, pero el marcador no se movió más. El empate dejó buenas sensaciones para las locales, que continúan mostrando solidez y crecimiento colectivo en la recta final del torneo.

Con este resultado, el Atlético de San Luis Femenil llega a 22 puntos en el Apertura 2025, estableciendo una nueva marca histórica de la institución en la Liga MX Femenil. Su próximo compromiso será el sábado 18 de octubre, cuando visiten a Tigres en el Estadio Universitario, en lo que promete ser una dura prueba ante uno de los equipos más fuertes del campeonato.