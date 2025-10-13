Destacan potosinos en torneo de raquetbol

Los raquetbolistas potosinos tuvieron una sobresaliente participación en el Golden State Open IRT/LPRT Racquetball, evento internacional celebrado del 9 al 12 de octubre en San Francisco, California, donde compitieron algunos de los mejores jugadores del mundo.

En la categoría Singles PRO varonil, los potosinos André Parrilla y Jordy Alonso lograron colocarse entre los cuatro mejores del torneo, alcanzando las semifinales tras un desempeño destacado en rondas previas. En esta instancia, André cayó ante el chihuahuense Rodrigo Montoya, mientras que Jordy fue superado por el boliviano Conrado Moscoso, quien finalmente se proclamó campeón al vencer a Montoya en la gran final.

La dupla de André Parrilla y Jessica Parrilla también tuvo una excelente actuación en la categoría Mixtos PRO, llegando hasta la semifinal y dejando en claro el alto nivel competitivo de los potosinos en el circuito profesional.

Por su parte, José Miramontes se coronó campeón de la categoría B varonil singles, consolidando una gran participación individual en el torneo. Asimismo, los jóvenes Santiago Castillo, Emir Martínez y Santiago Hernández tuvieron una destacada actuación, representando con orgullo a San Luis Potosí en sus respectivas categorías. Como respaldo y Coacheo en el torneo estuvo presente con los atletas Fabián Armando Parrilla Araujo.

El Golden State Open IRT/LPRT volvió a demostrar el crecimiento y la presencia del raquetbol potosino en competencias internacionales, con atletas que continúan posicionando a San Luis Potosí como uno de los principales semilleros del Racquetbol mexicano.