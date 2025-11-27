Árbitra mexicana denuncia insultos y violencia en redes

Muchas veces, ser árbitro es sinónimo de recibir insultos, reclamos, gritos de jugadores eufóricos, y llevarte miles de críticas por decisiones que nunca van a tener contentos a todos los espectadores de un partido.

Sin embargo, si a eso le sumas que todos los insultos y ataques se los tenga que llevar una mujer, el tema se vuelve más delicado, por la clase de comentarios que desafortunadamente reciben. Ese es el caso de Katia Itzel García.

- ¿Qué dijo Katia Itzel García sobre los inultos que recibe en redes sociales?

La juez mexicana utilizó su cuenta de Instagram para exponer la violencia que sufre con comentarios agresivos por la profesión que ejerce, en el reciente Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer.

En una historia que subió Katia, quien además podría convertirse en la primer silbante mujer en pitar en una Copa del Mundo varonil en 2026, se muestran todo tipo de insultos con los que debe lidiar día con día.

"Estás toda pende.., no sabes pitar un pu.. partido, vieja tenías que ser, pinch.. inútil, regrésate a la cocina pende.., a ver si mínimo para eso sirves, mija es que tienen razón estás bien pende.., ahora entiendo al Chicharito Hernández, mejor vete a la cocina o a lavar el baño, deberías retirarte si no estás preparada para tantos insultos, eso solo creo que es para hombres, pinch.. payasas, nada más les dicen que las van a vergu.. y quieren que hasta el mismo dios baje a cuidarlos ridículas, deberías dejar de meterte en deportes donde están los hombres, estamos cansados de la inclusión a la fuerza, regrésate a la cocina, eres una pend.. ¿a quién le diste el cu.. para arbitrear profesionalmente?", se leía en su publicación.