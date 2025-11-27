Persisten efectos del frente frío 16 en SLP

El frente frío número 16 continúa afectando a San Luis Potosí desde hace varios días, y la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió un nuevo aviso por bajas temperaturas, niebla y lluvias en distintas regiones del estado.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas serán de 20 grados en la zona Centro y 27 grados en la Huasteca. Las mínimas descenderán hasta 9 grados en la capital y 10 grados en el Altiplano, con probabilidad de heladas, especialmente en comunidades altas.

La dependencia también advirtió la presencia de bancos de niebla en zonas serranas, además de lluvias en la región Huasteca, condiciones que podrían reducir la visibilidad en carreteras.

Protección Civil pidió a la población extremar cuidados ante el frío: usar ropa en capas, hidratarse, proteger tuberías, revisar calentadores para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse informados a través de fuentes oficiales.