Monterrey tiene al América contra las cuerdas

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras calentaba antes del partido, el español Sergio Canales observaba a detalle los goles de Humberto Suazo que eran proyectados en las pantallas del estadio BBVA.

El exatacante chileno de los Rayados fue homenajeado en el Gigante de Acero y el 10 de Monterrey lo emuló con un golazo frente a las Águilas del América y lo reconoció también con un festejo como el del "Chupete".

La Pandilla impuso condiciones en casa y se llevó la victoria (2-0) en la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX. Importante ventaja para los dirigidos por Domenec Torrent.

El ritmo del primero tiempo era controlado por los azulcrema, no tenían llegadas, pero el balón tampoco causaba peligro en su arco. A excepción de una atajada de Luis Ángel Malagón al minuto 3, precedida por un grave error del arquero. La primera parte solo podía romperse con una genialidad y así fue. Sergio Canales con un disparo fuera del área rompió el cero e hizo estallar al Gigante de Acero que no presentaba su versión más explosiva.

Dicen que la Liguilla es otro torneo y así parece. Monterrey no dejaba su arco en cero desde hace dos meses y América, una de las mejores ofensivas, no causó mayor peligro en un arco que era cubierto por Luis Cárdenas, el meta suplente.

Al minuto 70, los de la Sultana del Norte ampliaron la ventaja con un autogol de Igor Lichnovsky. El central desvió con la cabeza un remate de Fidel Ambriz. El golpe noqueó a los capitalinos.

André Jardine movió sus piezas, modificó en el ataque con el regreso de Raúl Zúñiga y de Isaías Violante, intentó con Erick Sánchez, pero nada le resultó. Entre las fallas y el "Mochis", Rayados cuidó su ventaja.

América deberá dejar todo ante su afición, en el estadio Ciudad de los Deportes o sufrirá por primera vez bajo el mando del brasileño, una eliminación muy temprana.