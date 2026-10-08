¡La despedida de un grande!

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Este martes se despidió Lionel Andrés Messi de la Selección Argentina en una jornada histórica y emotiva en su propia tierra, tras más de dos décadas vistiendo la camiseta albiceleste. Resulta imposible no rendirse en aplausos ante una de las máximas figuras en la historia del fútbol mundial. A Leo le costó un esfuerzo enorme ganarse en su país la valoración que merecía; sus incontables éxitos con el Barcelona solían ser minimizados por la asignatura pendiente de conquistar la Copa del Mundo. Sin embargo, terminó por lograrlo y se metió de manera definitiva en el corazón de sus compatriotas. Esta emotiva partida nos invita a recordar que el deporte ha presenciado otros adioses legendarios, por lo que vale la pena repasar algunas de las despedidas más icónicas de la historia.

Cómo no empezar con el considerado por el más grande de todos los tiempos: Michael Jordan. Su segundo y definitivo adiós de los Bulls de Chicago llegó el 14 de junio de 1998, en el Juego 6 de las Finales de la NBA contra el Jazz de Utah. Chicago se impuso 87-86 para sellar su segundo tricampeonato, pero el guion exigía una dosis pura de heroísmo: perdiendo por un punto y con menos de diez segundos en el reloj, Jordan le robó el balón a Karl Malone, cruzó la duela, dejó en el camino a Bryon Russell con un drible memorable y encestó un tiro suspendido perfecto a 5.2 segundos del final. Aquella noche firmó una actuación monumental de 45 puntos.

Tras 24 años de una carrera deslumbrante, "El Expreso Suizo" o "Su Majestad", Roger Federer, se retiró de las canchas el 23 de septiembre de 2022 a los 41 años. Lo hizo en la Laver Cup jugando el partido de dobles junto a su más grande rival y amigo, Rafael Nadal. El resultado del encuentro fue lo de menos; lo trascendente fue la despedida de un caballero de las canchas, un tenista irrepetible dueño de 20 títulos de Grand Slam.

En las pistas de atletismo, nadie en la tierra ha sido más veloz que Usain Bolt. Su última competencia fue la prueba de relevos 4x100 metros en el Mundial de Londres, el 12 de agosto de 2017. Aquella tarde, Bolt demostró que también era humano: una lesión muscular lo hizo caer al suelo y llevarse las manos al rostro para ocultar el dolor, concluyendo su trayectoria sin la clásica sonrisa con la que acostumbraba batir marcas. Pese a ese amargo cierre, su legado permanece intacto con ocho medallas de oro olímpicas, once títulos mundiales y los récords mundiales vigentes en los 100 y 200 metros planos.

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En el deporte motor, el culpable de que muchos nos levantáramos de madrugada los fines de semana fue "Il Dottore", Valentino Rossi. El astro italiano se retiró del motociclismo profesional el 14 de noviembre de 2021, cerrando una extraordinaria trayectoria de 26 años. Campeón en cada categoría en la que compitió, cosechó nueve títulos mundiales. Imposible olvidar sus épicos duelos ante Nicky Hayden, Sete Gibernau o Jorge Lorenzo, sus espectaculares remontadas y la forma en que devoraba las curvas como si estuviera en una pista de motocross.

Por su parte, Michael Schumacher protagonizó dos despedidas de la Fórmula 1: la primera con Ferrari en 2006 y la definitiva con Mercedes al término de la temporada 2012. Un fuera de serie, metódico como buen alemán, pero con un temperamento volcánico que lo llevó a intensas rivalidades, como aquel célebre encaramiento con David Coulthard en Spa. El "Kaiser" concluyó su magnífica carrera con siete campeonatos mundiales de pilotos y 91 victorias, no sin antes sentar las bases del desarrollo de Mercedes, escudería que posteriormente dominaría la categoría.

Finalmente, el 18 de marzo de 1998 se despidió del Tri el más grande referente del fútbol mexicano: Hugo Sánchez. En un partido de homenaje ante Paraguay en la cancha del Estadio Azteca, "El Macho" dijo adiós tras no ser considerado por el cuerpo técnico para acudir al Mundial de Francia 98. Aunque la trayectoria de Hugo fue sensiblemente más brillante a nivel de clubes que con la Selección Nacional, nadie puede debatir que ha sido el mejor futbolista que ha dado nuestro país en toda su historia.