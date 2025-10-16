Argentina Sub 20 elimina a Colombia

La selección argentina Sub20 eliminó a Colombia en semifinales y llegó a la última instancia del certamen que se disputa en Chile. Ya está confirmada la sede, día, horario y rival del encuentro en el que se definirá si consigue el séptimo lauro en la categoría, que lo llevaría a estirar su supremacía en esta categoría.

La cita será este domingo 19 de octubre, a partir de las 20, en el estadio Nacional de Santiago de Chile. El adversario será Marruecos, que en primer turno había dejado en el camino por penales a Francia. Vale mencionar que el día anterior, se llevará a cabo el duelo por el tercer y cuarto puesto entre Colombia y los franceses (a partir de las 16, en el mismo escenario).

La historia indica que Argentina ganó 6 finales sobre 7 que disputó. La única vez que se frustró su sueño fue en el Mundialito de México 1983, cuando cayó 1-0 con Brasil en el estadio Azteca (el gol lo convirtió Geovani). El elenco dirigido por Carlos Pachamé formó aquel día con Luis Islas; Fabián Basualdo, Jorge Borelli, Jorge Theiler, Oscar Olivera; Julio César Gaona, Mario Vanemerak, Roberto Zárate; Claudio Turco García, Jorge Gabrich y Gustavo Dezotti.

Argentina ya le había ganado su primer título del mundo en la final de Japón 1979 a la Unión Soviética (con un gol de Diego Armando Maradona, figura de ese equipo). Recién pudo retomar la gloria en Qatar 1995 y Malasia 1997 de la mano de José Pekerman, DT de ambos conjuntos que derrotaron en los partidos decisivos a Brasil y Uruguay, respectivamente. En Argentina 2001, el título quedó en casa nuevamente bajo la tutela del mismo entrenador y la recordada actuación de Javier Saviola, máximo artillero histórico de la historia con 11 gritos. En Holanda 2005, el conjunto liderado futbolísticamente por Lionel Messi se impuso con un doblete suyo 2-1 ante Nigeria y, dos años más tarde, repitió en Canadá 2007 gracias a la performance estelar de Sergio Kun Agüero. Ahora, 18 años después, la Albiceleste intentará repetir en Chile.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

No existen antecedentes entre argentinos y marroquíes en Mundiales Sub20.