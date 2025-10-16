Águilas de la UASLP pierden su invicto

El equipo femenil de basquetbol de las Águilas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) sufrió su primera derrota de la temporada al caer 76-44 frente a la Universidad de Estudios Superiores del Bajío (UNITESBA), en un duelo disputado en Celaya correspondiente a la Liga Universitaria de Basquetbol 2025.

Las potosinas llegaban con tres victorias consecutivas y la expectativa de mantener el paso perfecto, pero el conjunto guanajuatense impuso su ritmo desde el segundo cuarto. Aunque el primer periodo fue parejo y terminó 16-13 a favor de las locales, la UNITESBA encontró mayor efectividad ofensiva antes del descanso y amplió la ventaja a 38-25.

Durante la segunda mitad, las dirigidas por Hortensia Nieto tuvieron complicaciones tanto en ataque como en defensa, con poca precisión en los tiros que facilitaron el dominio rival. El marcador al cierre del tercer cuarto fue 58-35, una diferencia que las Águilas ya no pudieron revertir.

En el último periodo, la escuadra de Celaya controló el ritmo del juego y selló un triunfo contundente por 76-44, resultado con el que las Águilas perdieron su condición de invictas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las jugadoras más destacadas fueron Romina Quevedo, con 32 puntos, y Milagros Briones, con 12, ambas de UNITESBA. Por la UASLP, sobresalieron Geraldine Guerrero con 18 unidades, Camila Jasso con 11 y Edna Escobar con 9.