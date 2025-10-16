Sanabria marcó su 1er. gol con Uruguay

Juan Manuel Sanabria, mediocampista del Atlético de San Luis, alcanzó un momento clave en su carrera durante la reciente Fecha FIFA con la Selección Nacional de Uruguay. El equipo, dirigido por Marcelo Bielsa, jugó dos partidos amistosos como preparación para el Mundial 2026, enfrentando a República Dominicana y Uzbekistán, con resultados de 1-0 y 2-1, respectivamente.

El debut de Sanabria con la Selección Mayor se produjo en el encuentro ante República Dominicana, donde fue titular y disputó todo el primer tiempo. Sin embargo, su participación más destacada llegó días después contra Uzbekistán, cuando anotó su primer gol con la Celeste. La jugada comenzó con una acción individual que le permitió superar rivales dentro del área y culminó con un potente disparo con la pierna derecha, que se incrustó junto al palo izquierdo del arquero a los 60 minutos, ampliando la ventaja para Uruguay. Tras su regreso a San Luis Potosí, Sanabria se reincorporará a los entrenamientos del Atlético de San Luis, con la mira puesta en el próximo frente a Atlas, partido que se disputará este viernes a las 19:00 horas en el Estadio Alfonso Lastras.

Juan Manuel Sanabria llegó al Atlético de San Luis en 2021, inicialmente a préstamo desde el Atlético de Madrid, y su transferencia se concretó de manera definitiva en julio de 2023. Antes de su llegada a México, militó en el Atlético Madrileño y tuvo un periodo cedido en el Real Zaragoza, en España. Con trayectoria en varias categorías de la selección uruguaya —Sub-17, Sub-20, Sub-23 y absoluta—, Sanabria se ha consolidado como un referente del Atlético de San Luis, llegando a portar la cinta de capitán en varias ocasiones. Durante el Clausura 2025 jugó todos los minutos de la temporada como titular indiscutible y ha sido destacado por su polivalencia y capacidad de adaptarse a distintas posiciones en el campo.