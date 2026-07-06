Argentina y Egipto se preparan para duelo en octavos de Mundial

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ATLANTA (AP) — Dos de los grandes artilleros de los últimos tiempos se citan el martes en Atlanta para el enfrentamiento entre Argentina y Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Lionel Messi no se aburre de batir récords en cada partido de este Mundial y alimenta la ambición de que Argentina se convierta en la primera selección que conquiste dos títulos consecutivos desde que la Brasil de Pelé lo logró en 1958 y 1962.

Mohamed Salah es el ícono de una Egipto que está cumpliendo el mejor Mundial de su historia.

Superado el tremendo susto en la ronda de dieciseisavos de final, en la que la Albiceleste se vio exigida a una prórroga para vencer 3-2 a la debutante Cabo Verde, otro equipo de África se interpone en el camino de Messi y compañía.

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"Este Mundial está siendo para todos complicado", dijo el técnico argentino Lionel Scaloni el lunes en una conferencia de prensa. "El nivel de Argentina es aceptable, hemos ganado los cuatro partidos. Hay cosas para corregir, pero las favoritas no están desplegando lo que parecían antes del Mundial".

Los jugadores argentinos también palpitan un trámite complicado contra Egipto.

"Cabo Verde nos dejó la enseñanza de que ningún partido va a ser fácil", dijo el lunes el volante Leandro Paredes, quien ingresó en el segundo tiempo del choque del pasado viernes en la calurosa Miami. "Nosotros lo sabíamos, lo teníamos muy claro y Egipto será una selección muy difícil seguramente".

Con sus tres estrellas en la camiseta, por sus consagraciones en 1978, 1986 y 2022, Argentina ha quedado como la selección más laureada que sigue en carrera en el torneo que se celebra en Norteamérica, poniendo la vista en la final que se jugará dentro de dos semanas en Nueva Jersey. Los argentinos han quedado así tras los batacazos sufridos por Brasil (5 títulos) y Alemania (4) al sucumbir respectivamente ante Noruega y Paraguay en las rondas eliminatorias.

"No me sorprenden los resultados del Mundial porque somos conscientes de que todas las selecciones son muy competitivas y cualquiera le puede ganar a cualquiera", advirtió Paredes.

El técnico Lionel Scaloni avizora otro duelo complejo: "Muchas veces vemos que los equipos vienen haciendo una cosa, y después contra nosotros cambian completamente".

Primer jugador en la historia que marca siete goles en dos mundiales distintos, Messi mantiene una pulseada en dos trincheras. El capitán argentino comparte con el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland el liderato de la tabla de anotadores de este Mundial. Y le saca una estrecha diferencia a Mbappé por el cetro de máximo artillero en la historia del torneo, actualmente 20-19.

Los egipcios llegan envalentonados: el triunfo por penales ante Australia tras un 1-1 en el tiempo reglamentario fue el primero que consiguen en una ronda de eliminación directa. Si destronan a Argentina en el Estadio de Atlanta, se convertirían en el quinto seleccionado africano que alcanza los cuartos de final.

"No le tenemos miedo a nadie", dijo el entrenador Hossam Hassan, previo al encuentro que se jugará bajo techo. "Si uno afronta al rival con una mentalidad negativa, no se consigue nada".

"Queremos jugar a nuestra manera, sin pensar en el color de la camiseta del rival, en el nombre del adversario o en las grandes figuras que pueda tener", añadió.

Egipto no es sólo Salah. Omar Marmoush, el centrodelantero del Manchester City, está expectante para dejar su huella.

"Salah es un gran jugador. Será un placer poder enfrentarlo", indicó Scaloni. "Siempre tomamos recaudos desde lo colectivo".

La victoria contra Cabo Verde fue la undécima consecutiva de la Albiceleste, con apenas una derrota en los 19 partidos que ha disputado desde noviembre de 2024.

¿Dudas y variantes?

Scaloni se guardó las cartas: "El equipo lo tengo, pero todavía no se los dije a los jugadores, así que a ustedes tampoco. Más o menos ya saben por dónde va el tema".

Lo que se presume es que Paredes podría ingresar al once titular por Thiago Almada y Alexis Mac Allister se adelantaría en el mediocampo. Lautaro Martínez pasó inadvertido como 9 ante Cabo Verde y no se descarta que Julián Álvarez, pese a que llegó al Mundial con problemas físicos, tome el puesto. También está en veremos la condición física del lateral izquierdo Facundo Medina, lo que implicaría la presencia de Nicolas Tagliafico.

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