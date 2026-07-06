logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

México se desinfla y vuelve a la realidad tras otra eliminación en octavos del Mundial

Fotogalería

México se desinfla y vuelve a la realidad tras otra eliminación en octavos del Mundial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Javier Aguirre concluye su etapa como técnico de la Selección Mexicana

Javier Aguirre ofreció disculpas y reconoció su responsabilidad tras la eliminación.

Por El Universal

Julio 06, 2026 05:35 p.m.
A
Javier Aguirre concluye su etapa como técnico de la Selección Mexicana
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      México no fue capaz de derrotar (2-3) a Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 y volvió a despedirse en la misma ronda, la cual no ha podido alcanzar desde hace 40 años.


      Los cuartos de final siguen siendo inalcanzables para el Tri y ya suma nueve Mundiales consecutivos sin disputarlos; la última ocasión fue en México 1986.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Con dos anotaciones de Jude Bellingham y uno de Harry Kane, los Tres Leones superaron a Javier Aguirre y sus dirigidos, quienes lo intentaron hasta el final.
      Luego de la eliminación tricolor, el "Vasco" salió a dar la cara en conferencia de prensa y aceptó su porcentaje de responsabilidad.
      Incluso, el experimentado director técnico ofreció disculpas por no haberle podido regalar una nueva alegría a toda una nación que estaba ilusionada.
      Además, con lágrimas, puso fin a su etapa como entrenador de México luego de su tercera etapa.
      "Sé que es mi último partido como entrenador de la Selección Mexicana en el estadio Azteca y me despido, me voy con mucho orgullo; aquí viví gran parte de mi vida futbolística", declaró ante los medios de comunicación.
      El "Vasco" también aprovechó el momento para cederle la batuta a Rafael Márquez, su auxiliar técnico en este proceso mundialista.
      "Rafa esta fuerte, lo tuve de jugador, como compañero y creo que está más que capacitado. Es un chico muy valioso, un gran entrenador y lo va a demostrar; ojalá que lo haga mejor que lo que nosotros lo pudimos hacer", expresó.
      De igual forma, Javier Aguirre agradeció la "disposición" que "El Káiser" tuvo en el tiempo que trabajaron juntos.
      Sobre la posibilidad de ocupar algún puesto en la Federación Mexicana de Futbol (FMF), rumbo a la próxima Copa del Mundo, el exfutbolista aceptó que prefiere descansar antes de elegir cuál será su siguiente reto profesional.
      "Ni siquiera me podría sentar a valorarlo, necesito un par de días y necesito estar con los míos (seres queridos); a partir de ahí, tomar una buena decisión [porque] ahora mismo no lo sé, son muchas emociones", se sinceró el "Vasco" luego de la eliminación de México de Norteamérica 2026 a manos de Inglaterra.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Javier Aguirre concluye su etapa como técnico de la Selección Mexicana
      Javier Aguirre concluye su etapa como técnico de la Selección Mexicana

      Javier Aguirre concluye su etapa como técnico de la Selección Mexicana

      SLP

      El Universal

      Javier Aguirre ofreció disculpas y reconoció su responsabilidad tras la eliminación.

      Santiago Giménez se lesiona el tobillo en Mundial 2026
      Santiago Giménez se lesiona el tobillo en Mundial 2026

      Santiago Giménez se lesiona el tobillo en Mundial 2026

      SLP

      El Universal

      El atacante del Milán deberá enfocarse en su rehabilitación tras la lesión en el Mundial 2026.

      El alentador mensaje de Tala Rangel tras eliminación de México
      El alentador mensaje de Tala Rangel tras eliminación de México

      El alentador mensaje de 'Tala' Rangel tras eliminación de México

      SLP

      El Universal

      La selección mexicana se reunió tras el partido para reafirmar su compromiso y optimismo hacia el futuro.

      Israel Reyes destaca unión con afición tras Mundial 2026
      Israel Reyes destaca unión con afición tras Mundial 2026

      Israel Reyes destaca unión con afición tras Mundial 2026

      SLP

      El Universal

      Reyes afirmó que la derrota ante Inglaterra dejó aprendizajes importantes para el futuro del equipo nacional.