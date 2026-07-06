Javier Aguirre concluye su etapa como técnico de la Selección Mexicana

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México no fue capaz de derrotar (2-3) a Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 y volvió a despedirse en la misma ronda, la cual no ha podido alcanzar desde hace 40 años.

Los cuartos de final siguen siendo inalcanzables para el Tri y ya suma nueve Mundiales consecutivos sin disputarlos; la última ocasión fue en México 1986.

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Con dos anotaciones de Jude Bellingham y uno de Harry Kane, los Tres Leones superaron a Javier Aguirre y sus dirigidos, quienes lo intentaron hasta el final.Luego de la eliminación tricolor, el "Vasco" salió a dar la cara en conferencia de prensa y aceptó su porcentaje de responsabilidad.Incluso, el experimentado director técnico ofreció disculpas por no haberle podido regalar una nueva alegría a toda una nación que estaba ilusionada.Además, con lágrimas, puso fin a su etapa como entrenador de México luego de su tercera etapa."Sé que es mi último partido como entrenador de la Selección Mexicana en el estadio Azteca y me despido, me voy con mucho orgullo; aquí viví gran parte de mi vida futbolística", declaró ante los medios de comunicación.El "Vasco" también aprovechó el momento para cederle la batuta a Rafael Márquez, su auxiliar técnico en este proceso mundialista."Rafa esta fuerte, lo tuve de jugador, como compañero y creo que está más que capacitado. Es un chico muy valioso, un gran entrenador y lo va a demostrar; ojalá que lo haga mejor que lo que nosotros lo pudimos hacer", expresó.De igual forma, Javier Aguirre agradeció la "disposición" que "El Káiser" tuvo en el tiempo que trabajaron juntos.Sobre la posibilidad de ocupar algún puesto en la Federación Mexicana de Futbol (FMF), rumbo a la próxima Copa del Mundo, el exfutbolista aceptó que prefiere descansar antes de elegir cuál será su siguiente reto profesional."Ni siquiera me podría sentar a valorarlo, necesito un par de días y necesito estar con los míos (seres queridos); a partir de ahí, tomar una buena decisión [porque] ahora mismo no lo sé, son muchas emociones", se sinceró el "Vasco" luego de la eliminación de México de Norteamérica 2026 a manos de Inglaterra.