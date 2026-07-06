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Mbappé condena a senadora paraguaya por comentarios racistas

Mbappé calificó de indigna a la senadora Celeste Amarilla por sus comentarios racistas tras el partido Paraguay-Francia.

Por AP

Julio 06, 2026 05:55 p.m.
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Mbappé condena a senadora paraguaya por comentarios racistas
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      El astro francés Kylian Mbappé condenó el lunes a una senadora paraguaya por comentarios racistas que profirió en las redes sociales tras la derrota de Paraguay ante Francia en los octavos de final de la Copa del Mundo.

      Mbappé condena racismo de senadora paraguaya

      Mbappé calificó a Celeste Amarilla, senadora del Partido Liberal Radical Auténtico de Paraguay, como una "mujer despreciable" que era "indigna" de su cargo en el Congreso de Paraguay.

      "Por su imprudencia y su racismo descarado, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante este Mundial", escribió Mbappé en la red social X.

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      Reacciones oficiales y condenas

      Amarilla publicó una serie de comentarios racistas en esa misma red social después de que Mbappé convirtió el penal decisivo el sábado, en la victoria 1-0 de Francia sobre Paraguay. La legisladora se burló de los orígenes, la crianza, la educación y la apariencia del capitán francés. Francia avanzó a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Marruecos el jueves.

      El gobierno paraguayo difundió un comunicado el lunes por la tarde, en el que condenó las declaraciones de Amarilla por ser "contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto por la dignidad humana que nuestro país promueve".

      Añadió que los comentarios de la senadora no representan ni al gobierno paraguayo ni al pueblo paraguayo.

      La Federación Francesa de Fútbol condenó el lunes los comentarios de Amarilla como "absolutamente aborrecibles" e "inaceptables", y agregó que remitirá el asunto a los fiscales.

      El presidente francés Emmanuel Macron y la ministra de deportes Marina Ferrari expresaron su apoyo al capitán de la selección nacional.

      "Al apuntar contra Kylian Mbappé, la senadora está atacando todo lo que representa nuestro capitán y todo aquello que defiende nuestro país: la libertad, la igualdad y la fraternidad", escribió Ferrari en X.

      "Un gol más de Kylian Mbappé, esta vez contra el racismo", escribió Macron en X. Añadió que el capitán cuenta con "todo el apoyo".

      Guy Stéphan, ayudante de campo del seleccionador Didier Deschamps, también condenó los comentarios el lunes.

      "En tres palabras: es indignante, abyecto, escandaloso", afirmó.

      The Associated Press envió el lunes una solicitud de comentarios a Amarilla a través de sus cuentas en redes sociales.

      Antes del partido del sábado, el exarquero paraguayo José Luis Chilavert se refirió a Francia como "un equipo de África". Philippe Diallo, presidente de la FFF, señaló que Chilavert "alguna vez fue un gran arquero", pero que ahora "ha caído en desgracia".

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