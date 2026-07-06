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México se desinfla y vuelve a la realidad tras otra eliminación en octavos del Mundial

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Estados Unidos vs Bélgica en busca de los cuartos de final

Bélgica apuesta por su generación dorada para superar a Estados Unidos en el Mundial 2026.

Por El Universal

Julio 06, 2026 05:43 p.m.
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Estados Unidos vs Bélgica en busca de los cuartos de final
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      Con los octavos de final viviendo sus últimos duelos, Estados Unidos enfrenta esta tarde a Bélgica en lo que ya es un duelo de alta polémica, debido a la tarjeta roja que se le retiró a Folarin Balogun, delantero estadounidense.


      Con todo este ruido a su alrededor, el cuadro de las Barras de las Estrellas quiere anteponerse a las críticas y señalamientos de recibir ayuda por parte de los organizadores.

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      Los locales son el único anfitrión que sigue vivo en la competencia, por lo que una victoria también los convertiría en el mejor de los tres (Canadá y México) porque avanzaría a cuartos de final, mientras que los otros dos anfitriones se quedaron en octavos.
      Por su parte, Bélgica, acompañada de una gran molestia por la decisión arbitral, quiere anteponerse al equipo local ante su afición y seguir con su camino hacia el título.
      Los Diablos Rojos quieren aprovechar los últimos momentos de futbolistas de jerarquía, como Kevin De Bruyne, Thribaut Curtouis y Romelu Lukaku, hombres de la generación dorada que no explotó del todo en temas internacionales.

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