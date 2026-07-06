Juan Fernando Quintero aporta en victoria de Colombia en Mundial

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VANCOUVER, Canadá (AP) — Juan Fernando Quintero juega poco, pero aporta mucho a Colombia. Y de paso genera mucho cariño.

Habitual revulsivo en el equipo que conduce Néstor Lorenzo, el volante ofensivo dejó su impronta en los 18 minutos que disputó en la reciente victoria por 1-0 ante Ghana, un encuentro que depositó a los cafeteros en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Rendimiento destacado de Quintero en el Mundial

Quintero acumuló dos remates, además de redondear una efectividad perfecta en sus pases y dos recuperaciones. Esos 18 minutos bastaron para compilados de su despliegue del viernes pasado en Kansas City, que se hicieron virales en las redes sociales.

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Los hinchas colombianos ovacionaron su nombre y seguramente repetirán el clamor este martes, cuando enfrenten a Suiza por el pasaporte a los cuartos de final.

A la sombra de James Rodríguez, el otro creativo colombiano, el talento de Quintero es algo que nadie pone en duda por su técnica y visión de juego.

La carrera de Juanfer, de 33 años y actual jugador de River Plate de Argentina, siempre ha cargado la cruz de que no ha podido establecerse como titular. Y su trayectoria europea, principalmente con el FC Porto, no alcanzó niveles notables.

Este es su tercer Mundial con Colombia. Anotó en la cita de 2014 en Brasil, donde gritó su primer gol mundialista ante Costa de Marfil en la primera ronda y la selección alcanzó un histórico boleto a los cuartos de final. También marcó contra Japón en el campeonato de Rusia 2018, erigiéndose como el primer colombiano que anotó en dos mundiales.

Estrategia de Néstor Lorenzo con Quintero como recambio

Es muy evidente que Lorenzo lo valora mucho para su entramado al tenerle como la ficha de recambio ideal para James, quien a sus 34 años ya no tiene el resto físico para disputar los 90 minutos completos.

"Es un jugador que es muy preciso en esa parte del campo (el último tercio), con pases filtrados, tiros libres y pelota parada", señaló Lorenzo tras la victoria 1-0 ante Congo en la fase de grupos, sellado con un gol de Daniel Muñoz. "Hizo su trabajo y lo hizo muy bien. El gol viene también de un pase de él".

"Tanto él como James son dos excelentes jugadores en ese tercio del campo para filtrar pases o para poner pelotas de gol", agregó.

Tras quedarse en la banca en la victoria ante Uzbekistán en el debut, Quintero ingresó como sustituto en los siguientes tres encuentros, por James ante Congo y Portugal, y por Santiago Arias contra Ghana al abrir la ronda de eliminación directa.

Esos partidos fueron disputados en dos ciudades de México y otras dos de Estados Unidos.

Este martes, los Cafeteros jugarán en Canadá, el tercer país anfitrión del Mundial. Saltará al césped del estadio BC Place de Vancouver para toparse con Suiza.

Colombia llega aquejada por un brote gripal que en los últimos días ha afectado al grupo, incluyendo a James.

Los colombianos se han acostumbrado al desgaste de los largos viajes por las tres naciones de Norteamérica.

"Es obvio que se nota tanto viaje, pero sabíamos a lo que nos enfrentábamos", dijo el delantero Luis Suárez. "Hicimos un trabajo mental porque estas cosas, más allá de lo físico, desgastan mentalmente. Estamos preparados para lo que viene, no sólo en estos tres países sino todo lo que venga".

Tanto Colombia como Suiza ambicionan superar sus barreras en los mundiales.

Los suizos no alcanzan la ronda de cuartos desde que fueron anfitriones en 1954. Y Colombia quiere repetir en la instancia, 12 años después de su única presentación, sucumbiendo ante la anfitriona Brasil en un partido que todavía se recuerda por la falta de Camilo Zúñiga sobre Neymar que dejó fuera del torneo al astro brasileño.

Bajo la dirección de Murat Yakin, los suizos cuentan con el mediapunta Johan Manzambi y el delantero Breel Embolo, con tres y dos goles, respectivamente, como sus cartas de mayor peligro.