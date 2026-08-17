logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Armand Duplantis agranda su leyenda

El pertiguista sueco vuela para sumar su cuarto título europeo

Por EFE

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
A
Armand Duplantis agranda su leyenda
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El pertiguista sueco Armand Duplantis no dio margen a la sorpresa y sumó este domingo en el Estadio Alexander de Birmingham (Reino Unido), con una marca de 6.15 metros, su cuarto título europeo consecutivo.

      Duplantis, de 26 años, sigue agrandando su leyenda como un deportista único e inigualable. Hace mucho tiempo que compite contra sí mismo y que sus rivales, resignados, pelean por acompañarlo en el podio sabiendo que una victoria sólo puede producirse si el sueco no tiene el día o comete algún fallo.

      El sueco, que ha batido el récord del mundo en quince ocasiones hasta situarlo en 6.31 metros, ganó sin demasiada oposición en Birmingham con 6.15 metros, una marca muy discreta para lo que tiene acostumbrado a sus seguidores.

      La plata fue para el griego Emmanouil Karalis, que, con 6.00 metros, volvió a repetir el segundo puesto de hace dos años en Roma y que desde que compite con Duplantis acumula subcampeonatos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El bronce se lo llevó el francés Baptiste Thiery con 5.85 metros.


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        América mantiene invicto tras goleada 3-0 al Atlético de San Luis
        América mantiene invicto tras goleada 3-0 al Atlético de San Luis

        América mantiene invicto tras goleada 3-0 al Atlético de San Luis

        SLP

        El Universal

        América dominó el partido con goles de Veiga, Perea y Arriaga en el Coloso de Santa Úrsula.

        América enfrenta a San Luis en el Estadio Azteca este domingo
        América enfrenta a San Luis en el Estadio Azteca este domingo

        América enfrenta a San Luis en el Estadio Azteca este domingo

        SLP

        El Universal

        El equipo azulcrema busca conservar el invicto y el primer lugar en la tabla general.

        Pachuca y Puebla cierran jornada 4 en estadio Hidalgo
        Pachuca y Puebla cierran jornada 4 en estadio Hidalgo

        Pachuca y Puebla cierran jornada 4 en estadio Hidalgo

        SLP

        El Universal

        El partido se jugará en el estadio Hidalgo a las 21:06 horas, con entrenadores mexicanos al mando.

        León visita a Necaxa en el estadio Victoria este lunes
        León visita a Necaxa en el estadio Victoria este lunes

        León visita a Necaxa en el estadio Victoria este lunes

        SLP

        El Universal

        El partido se jugará en el estadio Victoria y será transmitido por Fox a las 19:00 horas.