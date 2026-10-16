Arrancó el Nacional ADEMEBA U14 Varonil

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Con emocionantes encuentros y algunas sorpresas, este jueves arrancaron las acciones del Campeonato Nacional ADEMEBA 2026 de la categoría U14 Varonil, para jugadores nacidos en 2012 y menores, que se desarrolla del 15 al 18 de octubre en la capital potosina. Desde temprana hora, las selecciones participantes de los grupos A al H saltaron a la duela para disputar sus primeros compromisos en busca de avanzar en la competencia nacional.

Los encuentros de la jornada inaugural se celebraron en las canchas Rosa y Verde del CDTAR, así como en las instalaciones del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP), mientras que el Auditorio Miguel Barragán será escenario de los duelos finales. Entre los primeros resultados destacó la victoria de Aguascalientes sobre Nuevo León por 71-53, dentro del grupo B. Posteriormente, tras la ceremonia protocolaria de inauguración en la duela del ITSLP, San Luis Potosí debutó con triunfo en el grupo C al imponerse a Querétaro por marcador de 55-36.

En otros resultados, Chihuahua mostró su poderío ofensivo en el grupo A al derrotar contundentemente a Tlaxcala por 110-29. En el sector D, Sonora superó a Coahuila por 94-56, mientras que Baja California venció a la selección USA-MEX por 85-66. Por su parte, Sinaloa consiguió una apretada victoria de 65-61 sobre Zacatecas en el grupo E, y Hidalgo se impuso a Oaxaca por 30-15 en un encuentro de baja producción ofensiva.

Durante la jornada vespertina, el segundo representativo potosino tuvo un complicado compromiso en el grupo F frente a Jalisco, que tomó una amplia ventaja desde el primer cuarto, al ganarlo por 30-6. Los locales no lograron recuperarse y terminaron cayendo por un contundente marcador de 119-32. En el otro encuentro del sector, Veracruz superó a Puebla por 53-48. Mientras tanto, en el grupo G, el Estado de México derrotó a Morelos por 105-60, y Nayarit hizo lo propio ante Durango con marcador de 48-37.

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Finalmente, en el grupo H, Michoacán se quedó con la victoria frente a Guanajuato por 61-39, en el único encuentro disputado en este sector durante la jornada inaugural. De esta manera, comenzó la actividad del Campeonato Nacional ADEMEBA U14 Varonil 2026, que continuará durante los próximos días en territorio potosino, donde las selecciones buscarán mejorar sus resultados y avanzar en la lucha por el título nacional.