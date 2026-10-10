Arrancó el Nacional Charro en San Luis

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El LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro San Luis Potosí 2026 inició este viernes en la Arena Potosí, con las primeras competencias eliminatorias de la categoría "AA" y el debut de las escaramuzas, que protagonizaron una jornada de emociones en el máximo escenario de la charrería nacional. La actividad comenzó con dos charreadas que reunieron a equipos de diferentes entidades del país, mientras que por la noche se realizó la ceremonia protocolaria de inauguración del campeonato.

En la primera competencia, programada a las 12:00 horas, el equipo Las Tres B, de Aguascalientes, consiguió la victoria con una destacada actuación de 344 puntos. El segundo lugar correspondió a Cañón de Huajuco "Oro", de Nuevo León, que acumuló 192 unidades, mientras que Rancho El Ayahuil, de Hidalgo, concluyó su participación con 161 puntos. En la actividad femenil, Rancho El Trébol, de Coahuila, se colocó provisionalmente al frente con 310.00 puntos, seguido por Rancho La Quinta, de Nayarit, con 292.50, y El Rosedal, representante de San Luis Potosí, con 248.50 unidades.

La segunda charreada, celebrada a las 15:30 horas, tuvo como protagonista a Capilla de Guadalupe, de Jalisco, que firmó una actuación de 360 puntos para llevarse el triunfo y colocarse como líder general de la categoría "AA" al término de la jornada inaugural. Rancho La Esmeralda, de Hidalgo, finalizó en la segunda posición con 253 unidades, mientras que RM Marañón, del Estado de México, ocupó el tercer sitio con 230 puntos.

La puntuación de Capilla de Guadalupe se construyó con una cala de caballo de 36 puntos de Agustín Hermosillo, además de 41 tantos en dos piales de Luis Alfonso Franco Jiménez y 77 unidades en las colas. En esta última suerte destacaron Juan Franco González, con 29 puntos; Felipe Hermosillo Gutiérrez, con 25, y Mario Alberto Villalpando Ramírez, con 23. La actuación continuó con una monta de toro de 22 puntos de Juan Andrés Soto Medina, un lazo cabecero de 26 de Juan Franco González y un pial de ruedo de 27 de Luis Alfonso Franco Jiménez.

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En las restantes suertes, Juan Andrés Soto Medina sumó 24 puntos en la jineteada de yegua y Juan Franco González acertó dos manganas a pie para aportar 35 unidades. Luis Alfonso Franco Jiménez agregó otros 51 puntos con dos manganas a caballo, mientras que Soto Medina cerró la cuenta con 21 tantos en el paso de la muerte. Estos resultados permitieron a la escuadra jalisciense establecer la mejor puntuación de la jornada y asumir el liderato provisional de su categoría.

Tras las competencias, la acti