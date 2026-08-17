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Arsenal golea al Man City

Gana su primer título de la temporada en la Community Shield

Por AP

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
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Arsenal golea al Man City
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      Enzo Maresca soportó un debut competitivo de pesadilla al mando del Manchester City, ya que Arsenal anotó a los 24 segundos antes de encaminarse el domingo a una victoria por 3-0 en la Community Shield.

      El tradicional partido que abre la temporada del fútbol inglés, entre el vigente campeón de la Liga Premier (Arsenal) y el campeón de la FA Cup (City), ofrecía la oportunidad de una evaluación temprana de los dos equipos con más probabilidades de pelear por los grandes trofeos en esta campaña.

      Mientras Arsenal ofreció una actuación con mensaje —sobre todo al marcar a los 23 segundos por medio de Riccardo Calafiori— en el Principality Stadium de Cardiff, podría haber algunas preocupaciones tempranas para el City y para Maresca al inicio de la era posterior a Pep Guardiola.

      Kai Havertz anotó de cabeza el segundo gol en el minuto 28, a través de las manos del portero del City Gianluigi Donnarumma, y Martin Odegaard entró sin oposición al área del City antes de dejar sentado a Donnarumma con un amague descomunal y colocar el remate en una portería desguarnecida en el 48.

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      Durante parte del partido, desde la afición eufórica del Arsenal se escucharon cánticos burlones de "Te despiden por la mañana" dirigidos a Maresca, en un encuentro en el que el City rara vez inquietó al portero rival David Raya; Erling Haaland —apenas de regreso a los entrenamientos tras el Mundial— fue sustituido en el minuto 53.

      Fue la preparación perfecta para el Arsenal de cara al inicio de la defensa de su título de la Liga Premier —en casa ante Coventry el viernes—. El City inicia su campaña de liga dos días después, también como local, ante Bournemouth, y queda por ver si Maresca reacciona a esta derrota reestructurando su equipo.

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