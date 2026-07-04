Aryna Sabalenka vence a Ostapenko

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La número uno Aryna Sabalenka y Naomi Osaka se enfrentarán por un lugar en los cuartos de final después de que ambas jugadoras ganaron en sets corridos el viernes.

Sabalenka venció a Jelena Ostapenko 6-4, 6-4 en la Cancha Central y se declaró lista para la Osaka, 14ta en la siembra, en lo que será una batalla de campeonas de cuatro títulos de Grand Slam.

"Ella es una jugadora muy agresiva, sacando bien", dijo Sabalenka. "Vi un par de sus partidos. ... Estoy lista para salir ahí y dar la pelea y hacer lo que sea necesario para superar este partido difícil".

Osaka necesitó apenas 65 minutos para eliminar a Daria Kasatkina 6-1, 6-3 en la cancha número 1. Osaka está en la cuarta ronda en el All England Club por primera vez.

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Coco Gauff superó a su compatriota estadounidense Claire Liu 6-3, 6-7 (5), 6-2 después de tener tres puntos de partido con 5-4 en el segundo set. Gauff se enfrentará después a la 11ra preclasificada Belinda Bencic.