Aseguran los Filis último comodín

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FILADELFIA.- Bryce Harper y Edmundo Sosa conectaron jonrones, y Zack Wheeler respondió como un estelar de un juego decisivo para sacar a los Filis de Filadelfia del borde del colapso y meterlos en los playoffs con una victoria 7-3 sobre los Rays de Tampa Bay el domingo, que aseguró el último boleto de comodín de la Liga Nacional.

Jhoan Duran ponchó a Nick Fortes para terminarlo. Los Filis jugarán el primer juego de una Serie de Comodines al mejor de tres el martes en Atlanta.

Los Rays, campeones del Este de la Liga Americana, aseguraron un pase directo a la postemporada la semana pasada y jugarán a partir del sábado contra el ganador de la serie entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York. Jonny DeLuca conectó dos jonrones por los Rays.

Los Filis pudieron haber asegurado un lugar en los playoffs tan pronto como el miércoles, antes de perder cuatro juegos seguidos y casi dejar escapar su ventaja de comodín ante Arizona. Bryson Stott pegó un doble productor en la primera entrada ante el abridor de los Rays, Nick Martinez (15-6), que pareció aliviar algo de presión sobre los Filis.

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J.T. Realmuto cortó una mala racha de 0 de 34 en la segunda con un doble impulsor, y Kyle Schwarber disparó un doble de dos carreras y se lanzó de panza hacia la segunda base. Eso puso la pizarra 4-0 y arrancó una ovación del público en un día lluvioso en el estadio.

Harper conectó un jonrón solitario y el panameño Sosa añadió un batazo de dos carreras en la quinta para una ventaja de 7-1. Los Filis sumaron 12 hits.

El peruano Jesús Luzardo fue activado de la lista de lesionados tras un periodo por inflamación en el hombro izquierdo y realizó apenas cuatro lanzamientos en una octava entrada sin carreras.