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Astros vencen a Nacionales

José Altuve pega HR; Nick Allen impulsa 3, un máximo de temporada

Por AP

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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Astros vencen a Nacionales
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      WASHINGTON.- El venezolano José Altuve conectó un jonrón, Nick Allen impulsó un máximo de temporada de tres carreras y los Astros de Houston vencieron la noche del martes por 6-3 a los Nacionales de Washington.

      El puertorriqueño Christian Vázquez remolcó dos carreras por Houston, que ha ganado tres de cuatro.

      James Wood conectó su 25.º jonrón por Washington, que perdió por tercera vez en cuatro juegos. Los Nacionales dejaron a 11 hombres en base y se fueron de 7-0 con corredores en posición de anotar.

      Houston perdía 2-1 antes de un cuarto inning de tres carreras contra Andrew Alvarez. Después de que los Astros llenaron las bases con un out, Allen conectó un sencillo al jardín izquierdo que impulsó dos carreras. Tras ejecutar Brice Matthews y Allen un doble robo, Matthews anotó con el elevado de sacrificio de Vázquez.

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      Vázquez sacó del juego a Alvarez (2-2) con un sencillo impulsor en la sexta. Alvarez permitió cinco carreras con cuatro hits y cinco bases por bolas en 5 2/3 innings.

      Altuve conectó un jonrón con dos outs en la octava entrada hacia el bullpen del equipo visitante, donde su compañero dominicano Bryan Abreu lo atrapó entre lanzamientos de calentamiento.

      El bateador emergente dominicano de los Nacionales José Tena conectó un jonrón en la novena contra Alimber Santa.

      Steven Okert (2-1) ponchó a tres en 1 1/3 innings por Houston.

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