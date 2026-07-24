Atlante se estrena en casa ante el América

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México.- Los Potros de Hierro del Atlante regresaron a Primera División del futbol mexicano después de 12 años, sin embargo, su debut no fue como lo hubieran deseado.

En la Jornada 1, si bien fue una buena presentación en el estadio Victoria, no lograron ganarle al Necaxa (2-1) en el llamado Clásico del Pueblo; Eugenio Pizzuto adelantó a los azulgranas al 47´, y Julián Carranza (80´) y Miguel Pedroza (90+3´) arruinaron la ilusión de los seguidores de los Potros.

Este viernes debutarán como locales en el estadio Banorte, frente a uno de los 4 grandes de la Liga MX, las Águilas del América. Los azulcremas sufrieron para poder sacarle los tres puntos a los Gallos Blancos del Querétaro en el estadio Corregidora; partido en el que se estrenó Guillermo Almada como nuevo timonel.

De la mano de Isaías Violante (80´) las Águilas consiguieron la única anotación en su visita a territorio queretano (0-1), y sumarle el penal fallado por el capitán Henry Martín, son cuestiones que ponen en jaque a un equipo al que no se le deja de exigir. El partido de la Jornada 2 se podrá disfrutar a las 21:00 horas, a través de las pantallas de Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App y Azteca.

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