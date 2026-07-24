logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Atlante se estrena en casa ante el América

Los Potros buscarán sus primeros puntos del Apertura 2026

Por El Universal

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
A
Atlante se estrena en casa ante el América
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      México.- Los Potros de Hierro del Atlante regresaron a Primera División del futbol mexicano después de 12 años, sin embargo, su debut no fue como lo hubieran deseado.

      En la Jornada 1, si bien fue una buena presentación en el estadio Victoria, no lograron ganarle al Necaxa (2-1) en el llamado Clásico del Pueblo; Eugenio Pizzuto adelantó a los azulgranas al 47´, y Julián Carranza (80´) y Miguel Pedroza (90+3´) arruinaron la ilusión de los seguidores de los Potros.

      Este viernes debutarán como locales en el estadio Banorte, frente a uno de los 4 grandes de la Liga MX, las Águilas del América. Los azulcremas sufrieron para poder sacarle los tres puntos a los Gallos Blancos del Querétaro en el estadio Corregidora; partido en el que se estrenó Guillermo Almada como nuevo timonel.

      De la mano de Isaías Violante (80´) las Águilas consiguieron la única anotación en su visita a territorio queretano (0-1), y sumarle el penal fallado por el capitán Henry Martín, son cuestiones que ponen en jaque a un equipo al que no se le deja de exigir. El partido de la Jornada 2 se podrá disfrutar a las 21:00 horas, a través de las pantallas de Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App y Azteca.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Checo Pérez buscará recomponer el rumbo de Cadillac
      Checo Pérez buscará recomponer el rumbo de Cadillac

      "Checo" Pérez buscará recomponer el rumbo de Cadillac

      SLP

      El Universal

      El piloto mexicano enfrenta su tercer abandono de la temporada y espera un mejor desempeño en Hungría.

      Richard Carapaz gana etapa 18 del Tour de Francia en Francia
      Richard Carapaz gana etapa 18 del Tour de Francia en Francia

      Richard Carapaz gana etapa 18 del Tour de Francia en Francia

      SLP

      AP

      El ecuatoriano Richard Carapaz se impuso en la etapa 18 con un ataque decisivo en la subida final a Orcières-Merlette.

      ONG y Noruega presentan quejas por caso Balogun en Mundial
      ONG y Noruega presentan quejas por caso Balogun en Mundial

      ONG y Noruega presentan quejas por caso Balogun en Mundial

      SLP

      AP

      La llamada de Donald Trump a Gianni Infantino provocó la revisión de la suspensión de Balogun en el Mundial, generando controversia.

      De la Fuente arremete contra argentinos por actitud en final
      De la Fuente arremete contra argentinos por actitud en final

      De la Fuente arremete contra argentinos por actitud en final

      SLP

      El Universal

      El entrenador español destacó la calma de sus jugadores ante las provocaciones