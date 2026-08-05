Atlante sorprende y vence a Whitecaps
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El primer partido de su historia en la Leagues Cup quedará en los libros como una victoria del Atlante. Este martes, en el primer día de actividades del torneo binacional, los Potros de Hierro ganaron en Vancouver por la mínima diferencia, confirmando el muy buen arranque de semestre que habían tenido a nivel local.
Después de empatar con América y de derrotar a Cruz Azul en la Liga MX, el equipo dirigido por Miguel Herrera hizo el largo viaje hacia la Costa Oeste para llegar a Vancouver, Canadá, para medirse frente a los Whitecaps, que son líderes de conferencia en la Major League Soccer.
Pese a tener uno de los planteles más modestos del futbol mexicano, el Atlante está haciendo gala de inteligencia y juego colectivo para sacar resultados que parecían poco probables. Ahora fue en la Leagues Cup 2026, torneo en el que jamás habían participado hasta esta vez, con su regreso a la Primera División.
El partido se sentenció gracias a una muy buena anotación del ecuatoriano Jhojan Julio, quien bajó la pelota en el área y de media vuelta definió para el 1-0 definitivo al 40´, venciendo a Isaac Boehmer con su remate.
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Vancouver tuvo la posesión casi un 70%, pero tampoco es que fueran un vendaval que justificase su liderato en el Oeste de la MLS. De hecho, los canadienses apenas y tuvieron dos remates entre los postes de Óscar Jiménez.
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