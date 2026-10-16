Atlante y Pumas buscan alejarse del sótano

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México.- Pumas y Atlante se enfrentan en partido de la jornada 12 de la Liga MX en duelo capitalino en el que ambos equipos buscarán alejarse del sótano.

El torneo regular está por entrar en su etapa final y Pumas se mantiene fuera de la Liguilla tras no poder mantener su ventaja en CU al empatar ante Cruz Azul el pasado domingo.

El cuadro de Esteban Solari continúa con la urgencia de sumar puntos para ascender del lugar 12 en el que los universitarios se encuentran esta semana y evitar encaminarse hacia el fracaso esta temporada.

En tanto que los Potros no llegan a este encuentro en mejores condiciones que su rival felino, pues no pudo sumar tres puntos en su visita al Querétaro. El triunfo ante Monterrey de la jornada 10 dio la esperanza de que el equipo retomaría el rumbo, pero en lo que va del torneo sólo han sumado dos triunfos.

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Los azulgranas de Miguel Herrera se acercan al sótano de la tabla general al ubicarse en la posición 16 con apenas 11 puntos.

Atlante y Pumas se enfrentarán este viernes en la cancha del Estadio Banorte, a las 21:00 horas.