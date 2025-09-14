Atlas empata y se hunde en la tabla

Partido de locos en la jornada 8 del Apertura 2025. En el regreso del torneo local tras el paro por la fecha FIFA, Atlas y Santos empataron con marcador final de 2-2 en un juego de subidas y bajadas para ambos clubes, aunque seguramente con sensación amarga para los Rojinegros por el gol del empate en los minutos finales, sumado a la expulsión de Matías Cóccaro, autor del primer gol de Atlas.

Apenas comenzaba el encuentro cuando Geovanni Pérez abrió el marcador al minuto 3. Un par de minutos más tarde, Matías Cóccaro aprovechó un balón dentro del área santista para definir y anotar su primer gol del torneo. Todo era festejo en el estadio Jalisco, pues tal sólo dos minutos después cayó el gol del paraguayo Diego González Alcaraz para el 2-1 momentáneo.

Durante el resto de la primera mitad y parte de la segunda los equipos se neutralizaron y no presentaron daño, hasta que al 69` el juego tuvo un punto de inflexión. El gestor del rápido empate en el primer tiempo, Matías Cóccaro, fue expulsado y su equipo se quedó con uno menos durante más de media hora.