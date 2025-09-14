logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Atlas empata y se hunde en la tabla

Por Agencias

Septiembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Atlas empata y se hunde en la tabla

Partido de locos en la jornada 8 del Apertura 2025. En el regreso del torneo local tras el paro por la fecha FIFA, Atlas y Santos empataron con marcador final de 2-2 en un juego de subidas y bajadas para ambos clubes, aunque seguramente con sensación amarga para los Rojinegros por el gol del empate en los minutos finales, sumado a la expulsión de Matías Cóccaro, autor del primer gol de Atlas.

Apenas comenzaba el encuentro cuando Geovanni Pérez abrió el marcador al minuto 3. Un par de minutos más tarde, Matías Cóccaro aprovechó un balón dentro del área santista para definir y anotar su primer gol del torneo. Todo era festejo en el estadio Jalisco, pues tal sólo dos minutos después cayó el gol del paraguayo Diego González Alcaraz para el 2-1 momentáneo.

Durante el resto de la primera mitad y parte de la segunda los equipos se neutralizaron y no presentaron daño, hasta que al 69` el juego tuvo un punto de inflexión. El gestor del rápido empate en el primer tiempo, Matías Cóccaro, fue expulsado y su equipo se quedó con uno menos durante más de media hora.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Real Madrid resiste y gana
Real Madrid resiste y gana

Real Madrid resiste y gana

SLP

AP

Mbappé se encargó de liderar la victoria del cuadro merengue ante la Real Sociedad

Rizzo se retira con Cachorros
Rizzo se retira con Cachorros

Rizzo se retira con Cachorros

SLP

AP

Casi atrapa un jonrón en las famosas gradas de Wrigley Field

Robson Bambu llega al ADSL
Robson Bambu llega al ADSL

Robson Bambu llega al ADSL

SLP

Romario Ventura

El jugador brasileño se convierte en nuevo defensa del cuadro potosino

Vingegaard gana la etapa reina
Vingegaard gana la etapa reina

Vingegaard gana la etapa reina

SLP

AP